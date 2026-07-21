Sénégal: La BRVM démarre la semaine du 20 juillet 2026 avec de fortes baisses de ses indices phares

20 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) démarre la semaine du 20 juillet 2026 avec de fortes baisses de ses indices phares.

Son indice de référence le BRVM Composite a ainsi cédé 1,06% à 473,48 points contre 478,53 points la veille. L'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 1,08% à 225,24 points contre 227,70 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a aussi régressé de 0,25% à 174,61 points contre 175,04 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est replié plus fortement de 2,06% à 355,38 points contre 362,87 points la veille.

Au niveau des indices sectoriels, on note un important repli des indices BRVM Services Financiers (moins 2,07% à 225,78 points), BRVM Energies (moins 1,64% à 157,76 points) et BRVM Consommation de base (moins 1,34% à 280,12 points). En revanche, de fortes hausses sont relevées concernant les indices BRVM Consommation discrétionnaire (plus 2,74% à 202,18 points) et BRVM Services Publics (plus 1,30% à 228,47 points).

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 1,06% à 187,97 points contre 189,98 points précédemment.

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Concernant les autres activités du marché, la valeur des transactions s'est repliée, s'établissant à 1,137 milliard de FCFA contre la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 194,625 milliards, en passant de 18 434,435 milliards de FCFA la veille à 18 239, 810 milliards de FCFA ce lundi 20 juillet 2026.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 4, 396 milliards, s'établissant à 13 026,340 milliards FCFA contre 13 030,736 milliards FCFA le vendredi 17 juillet 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 1 700 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,13% à 1 990 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 5 600 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (plus 5,31% à 11 900 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 3,68% à 2 820 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 5,35% à 63 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 1 410 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 4,88% à 3 800 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 4,65% à 4 100 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 4,61% à 22 560 FCFA).

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