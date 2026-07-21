Ile Maurice: Le Jardin du Nautilus a vibré au rythme de la finale du Mondial

20 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Le village d'Albion a vécu une journée exceptionnelle à l'occasion de la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, retransmise sur écran géant au Jardin du Nautilus. À l'initiative de Rowin Arnachellum, président du village, de nombreuses animations avaient été mises en place afin de marquer d'une pierre blanche ce grand rendezvous du football mondial.

Tout au long de la journée, les familles et habitants de la région ont profité d'un programme varié comprenant tournoi de football, château gonflable pour les enfants, face painting, caricatures, vidéo booth ainsi que des démonstrations de freestyle assurées par Tanvi Dabycharun.

L'ambiance musicale était assurée par Abel, DJ Emraan, DJ AFRO S et plusieurs autres DJs, qui se sont relayés aux platines pour faire monter la température avant le coup d'envoi de la finale. Petits et grands ont ensuite vibré ensemble devant la retransmission de cette affiche très attendue.

La soirée s'est achevée en apothéose avec un spectaculaire feu d'artifice qui a illuminé le ciel d'Albion, offrant un final grandiose à cette célébration du ballon rond.

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