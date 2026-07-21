Ile Maurice: Golf - Pierre Steinecker et Fabrice Marie s'imposent

Après une première étape organisée le 20 juin à l'Anahita Golf Club, l'AXYS Eastern Golfers Challenge 2026 faisait son retour avec une deuxième manche qui s'est tenue le samedi 11 juillet sur le parcours de l'Île-aux-Cerfs Golf Club. Une manche qui a vu la victoire de Pierre Steinecker en Net et de Fabrice Marie en Brut chez les hommes. Chez les dames, Josette Marchal a pris la première place en Net tandis que Nathalie de Tomasi s'est distinguée en Brut.

Pour cette deuxième journée de compétition, les participants se sont retrouvés sous un ciel bleu et un soleil radieux, dans des conditions hivernales idéales pour profiter pleinement de l'un des parcours les plus emblé- matiques de Maurice. La compétition a donné lieu à plusieurs belles performances. Pierre Steinecker s'est ainsi imposé en Net chez les hommes, devant Jean Luc Henry, tandis que Fabrice Marie a remporté la catégorie Brut. Chez les dames, Josette Marchal a pris la première place en Net, devant Sharon Thompson, alors que Nathalie de Tomasi s'est distinguée en Brut.

Pierre Steinecker, vainqueur du 1eᣴ Net Hommes, a évoqué la dimension à la fois sportive et humaine de cette victoire. «Cette victoire est, bien sûr, une grande satisfaction sur le plan personnel et sportif, mais elle représente aussi tout ce que le golf m'apporte au-delà de la compétition. Le moment clé a été ma capacité à rester concentré et fidèle à mon plan de jeu malgré la pression de la bonne carte de score.»

De son côté, Josette Marchal, lauréate du 1eᣴ Net Dames, a salué l'expérience collective vécue sur le parcours: «Une fois de plus, cette journée a été fantastique. Notre équipe comptait deux débutants, ce qui a rendu l'expérience encore plus enrichissante. L'ambiance était conviviale, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble et avons pleinement profité de cette belle journée sur le parcours.»

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Dominique Poisson, Senior Partner-Private Wealth chez AXYS Private, a souligné la réussite de cette étape. «L'Île-aux-Cerfs occupe une place particulière dans le calendrier de l'AXYS Eastern Golfers Challenge. Le parcours, le cadre et la qualité de l'accueil contribuent toujours à créer une expé- rience mémorable pour les joueurs. Cette deuxième manche s'est déroulée dans des conditions idéales, avec un bel esprit de compétition et beaucoup de convivialité tout au long de la journée.»

Pour Ian Sababady, Managing Director-Capital Markets chez AXYS, le tournoi a progressivement acquis une dimension qui dépasse le seul cadre sportif. «Année après année, l'AXYS Eastern Golfers Challenge continue de réunir une communau- té de golfeurs passionnés, mais aussi des entrepreneurs, des professionnels et des dirigeants d'entreprise, autour de valeurs que nous partageons chez AXYS : l'excellence, la proximité, la confiance et le goût du dépassement de soi. Au-delà de la compétition, ce tournoi est devenu un espace de rencontres, d'échanges et de relations durables, ainsi que l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison golfique hivernale mauricienne.»

L'AXYS Eastern Golfers Challenge 2026 se poursuivra le 1eᣴ août au The Nine Azuri Golf Course, puis le 29 août à l'Avalon Golf Estate, avant la grande finale prévue le 26 septembre à l'Île-aux-Cerfs Golf Club.