Ile Maurice: La SBM Capital Markets Ltd remporte le trophée «Mauritius' Best for Securities Services»

La SBM Capital Markets Ltd a remporté le prestigieux trophée Mauritius' Best for Securities Services aux Euromoney Awards for Excellence 2026, une distinction internationale qui vient reconnaître son expertise, son excellence opérationnelle et son rôle de partenaire de référence dans les services d'investissement et l'accès aux marchés financiers, à Maurice comme à l'international.

Décernée par Euromoney Magazine, cette reconnaissance met en lumière la maîtrise de la SBM Capital Markets Ltd, filiale de la SBM (NBFC) Holdings Ltd, dans l'ensemble de la chaîne de valeur des titres mobiliers (securities), incluant notamment le règlement-livraison (settlement), l'administration de titres (securities administration) et les services destinés aux investisseurs. Elle souligne également sa capacité à appliquer les meilleures pratiques internationales tout en intégrant les réalités des marchés régionaux et les exigences réglementaires des différentes juridictions.

D'ailleurs, Dharmeshsingh Mohadewo (photo), Head of Trading and Structuring à la SBM Capital Markets Ltd, a déclaré : «Recevoir cette distinction constitue une reconnaissance forte de l'expertise de nos équipes et de notre engagement constant envers l'excellence. Elle reflète notre capacité à anticiper les évolutions du marché et à proposer des solutions à forte valeur ajoutée, en phase avec les attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante et globalisée. Nous remercions sincèrement nos clients, nos partenaires et l'ensemble de nos collaborateurs pour leur confiance et leur soutien, qui nous permettent de poursuivre notre ambition de faire de la SBM Capital Markets Ltd une référence en matière de services d'investissement dans la région.»

Cette récompense intervient dans un contexte de transformation profonde du secteur financier, marqué par l'intensification des flux transfrontaliers, la digitalisation des infrastructures de marché et l'évolution continue des cadres réglementaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn