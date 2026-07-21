Tunisie: Télétravail et plateformes numériques - De nouvelles règles arrivent au pays

Le gouvernement tunisien prépare une réforme d'envergure de son système de sécurité sociale et de protection sociale. Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a annoncé, lundi, l'élaboration d'un programme de restructuration destiné à répondre aux besoins des citoyens tout en assurant la pérennité financière des caisses sociales. Il a également révélé que deux projets de loi, consacrés au télétravail dans le secteur privé et à l'économie des plateformes, sont sur le point d'être finalisés.

Ces annonces ont été faites en marge de l'ouverture de la 8e Conférence arabe sur les retraites et les assurances sociales, organisée à Tunis du 20 au 22 juillet 2026. L'événement réunit des responsables des ministères des Affaires sociales, des organismes de retraite des secteurs public et privé, des compagnies d'assurance ainsi que des experts et représentants de plusieurs pays arabes, afin d'échanger sur l'avenir des systèmes de retraite et de protection sociale.

Selon le ministre, la réforme actuellement en préparation repose sur une nouvelle vision qui sera présentée prochainement. Celle-ci privilégiera les besoins réels des citoyens plutôt que des approches purement comptables destinées à rétablir temporairement l'équilibre financier des caisses sociales.

"L'objectif est de construire un système plus juste, capable d'assurer à la fois la protection des citoyens et la pérennité des régimes de sécurité sociale", a-t-il souligné, rappelant que les systèmes de retraite sont confrontés à des défis croissants sous l'effet des évolutions démographiques.

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Deux nouveaux cadres juridiques pour les nouvelles formes d'emploi

Issam Lahmar a également annoncé que son département avait pratiquement achevé deux projets de loi destinés à adapter la législation tunisienne aux mutations du marché du travail.

Le premier encadrera le recours au télétravail dans le secteur privé, tandis que le second portera sur l'économie des plateformes numériques, afin d'offrir un cadre juridique aux nouvelles formes d'emploi, de soutenir l'activité économique et de renforcer la protection sociale des travailleurs concernés.

Le ministre a insisté sur le fait que la réussite de la réforme ne se mesurera pas uniquement à l'élargissement de la couverture sociale, mais aussi à la capacité du système à gagner la confiance des citoyens et à améliorer concrètement leurs conditions de vie.

Il a précisé que l'intégration des populations les plus vulnérables constituera une priorité, avant un élargissement progressif aux autres catégories de travailleurs.

Dans cette optique, le ministère entend également étendre la couverture sociale aux travailleurs du secteur informel ainsi qu'aux personnes exerçant de nouvelles formes d'activité, tout en renforçant le recouvrement des cotisations dues aux caisses sociales et les mécanismes de contrôle pour lutter contre la fraude sociale.

Selon le ministre, cette démarche dépasse la simple extension d'un système existant. Elle traduit un changement de philosophie visant à instaurer une protection sociale fondée sur les droits et adaptée à la diversité des activités économiques.

Les experts appellent à moderniser les systèmes de retraite

Intervenant lors de la conférence, le directeur général de Mena Money, Ibrahim Khalil Ibrahim, a estimé que cette rencontre constitue une plateforme de réflexion permettant aux pays arabes de partager leurs expériences et de s'inspirer des meilleures pratiques internationales pour réformer leurs systèmes de retraite et de sécurité sociale.

Il a rappelé que ces régimes sont confrontés à des défis communs, notamment en matière de financement, de soutenabilité financière et de déficit de certaines caisses.

De son côté, le président du Bureau exécutif de l'Association arabe de la sécurité sociale, Mohamed Karaki, a souligné que les transformations numériques, les mutations du marché du travail ainsi que les changements démographiques et économiques imposent aux institutions de sécurité sociale de moderniser leur fonctionnement et leur gouvernance afin de garantir leur résilience et leur pérennité.

Les travaux de la conférence devraient s'achever par l'adoption d'une série de recommandations destinées à alimenter les futures réformes nationales en matière de retraite et de protection sociale dans les pays arabes.