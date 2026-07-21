Infirmant toutes les rumeurs et autres supputations relayées par bon nombre de sites sur les réseaux sociaux, le Président Kaïs Saïed a tenu à affirmer lui-même qu'il est en train de suivre la situation générale dans le pays, plus particulièrement les difficultés rencontrées par les citoyens à cause d'une vague de chaleur exceptionnelle sévissant à travers les différentes régions du pays.

En effet, se rendant en visite d'inspetion inopinée à la station de la Sonede de Ghedir El Golla dans la délégation d'El Hraïria du gouvernorat de La Manouba où il a pris connaissance, de visu, des perturbations répétées d'approvisionnement en eau potable accompagnées de coupures tournantes d'électricité sous la forme dite de délestage, le Chef de l'Etat a exigé de trouver des solutions rapides ces anomalies tout en réclamant des comptes aux éventuels auteurs de cas de défaillances.

La visite présidentielle est survenue après plusieurs incidents et a permis aux responsables de la Sonede de passer en revue les multiples interventions urgentes effectuées dans plusieurs localités dont notamment Gafsa et Mdhilla ayant nécessité la mobilisation d'équipes spécialisées venues de Sfax

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Les mêmes responsables ont fait remarquer que la Société exploite pas moins de 1500 stations de pompage à travers les diverses régions de la Tunisie, ce qui explique l'ampleur de la tâche qui lui incombe afin d'assurer un déroulement normal et régulier des activités en vue de satisfaire les besoins en cette denrée précieuse.

Face aux constats faits par les responsables, le Président Kaïs Saïed a réclamé des correctifs, dans les plus brefs délais, afin de pallier les insuffisances, et ce, en faisant preuve d'un meilleur esprit de coordination entre les diverses structures concernées tout en affirmant en substance que « Toute personne dont la défaillance dans l'exercice de ses fonctions sera établie devra en assumer pleinement la responsabilité»

Et tout en assurant qu'il comprend que de pareilles perturbations puissent se produire dans tous les pays, le Chef de l'Etat a estimé que leur fréquence, leur périodicité et leur simultanéité dans plusieurs régions du pays n'étaient « pas normales » et nécessitent des solutions durables.

Lors de la deuxième étape de sa visite d'inspection de ce vendredi, Kaïs Saïed s'est rendu dans la zone du «pont de Bizerte», relevant de la délégation de Kalaât El Andalous (gouvernorat de l'Ariana), où il a procédé à l'inspection de deux projets portant sur la protection contre les inondations de l'oued Medjerda et la restauration du pont andalou historique avant de rencontrer bon nombre d'habitants de la région qui lui ont fait part de leurs doléances et autres préoccupations face aux aléas de la vie quotidienne.

Et en faisant le suivi de l'état d'avancement dudit projet de protection contre les inondations de l'oued Medjerda, réalisé sous la supervision de la Direction générale du génie militaire, le Président de la République a précisé que le pont andalous dont la construction date de 1608, constitue un patrimoine national à préserver et a appelé à une meilleure valorisation des importantes précipitations enregistrées ces derniers mois, estimant que la Tunisie devait se doter d'une véritable politique nationale de l'eau afin de mieux stocker les ressources disponibles et de limiter les pertes.

En définitive, la visite présidentielle à la station d'eau de Ghedir El Golla et au Pont de Bizerte a permis de faire d'une pierre deux coup dans la mesure où elle a, d'une part, mis un terme aux rumeurs "alarmantes" lancées par des lobbies aux agendas connus et, d'autre part, de prendre conscience des préjudices causés par des défaillances de certains responsables pouvant porter atteinte à la paix sociale.