Tunisie: All inclusive - Pourquoi certains Algériens se tournent vers l'Égypte plutôt que le pays

La Tunisie demeure une destination privilégiée des touristes algériens, mais elle fait face à une concurrence de plus en plus forte sur le segment des séjours balnéaires all inclusive.

Selon une enquête publiée par les médias algériens, plusieurs agences de voyages constatent un regain d'intérêt pour l'Égypte, notamment les stations de Charm el-Cheikh et Hurghada, tandis que la hausse des prix des séjours en Tunisie pèserait davantage dans les choix des vacanciers.

D'après les professionnels interrogés par Visa Algérie, l'Égypte occuperait cette année la première place dans les réservations estivales de certains voyagistes, suivie par la Tunisie puis la Turquie. Cette tendance est expliquée principalement par l'évolution des tarifs hôteliers et la recherche d'un meilleur rapport qualité-prix par les familles algériennes.

L'article cite notamment Anis, commercial au sein de l'agence BO Voyage (Alger), qui affirme que plusieurs clients ont privilégié l'Égypte après avoir constaté la hausse des prix des hôtels tunisiens. Selon lui, certains voyageurs auraient préféré ajouter environ 20 000 dinars algériens pour opter pour un séjour en Égypte, attirés également par le sentiment de dépaysement et la découverte d'une nouvelle culture.

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La hausse des prix, principal défi pour la Tunisie

Toujours selon les agences interrogées, un séjour d'une semaine en Tunisie dans un hôtel quatre étoiles en formule tout compris, billet d'avion inclus, tournerait autour de 150 000 à 165 000 dinars algériens par personne durant l'été. Pour les voyageurs se rendant en Tunisie par voie terrestre, le coût pourrait avoisiner 100 000 dinars algériens, selon les offres proposées.

La directrice de l'agence Rêvoyage, Ziriat Wahiba, citée par Visa Algérie, confirme cette évolution tout en rappelant que la Tunisie continue d'accueillir un nombre important de visiteurs algériens. Elle estime toutefois que l'augmentation des prix des séjours influence désormais davantage les décisions des familles.

Cette situation pose la question de la compétitivité de la destination tunisienne face à des concurrents régionaux capables de proposer des formules similaires à des tarifs jugés plus attractifs.

L'Égypte profite de l'attrait pour le dépaysement

Les stations balnéaires égyptiennes, notamment Charm el-Cheikh et Hurghada, bénéficient d'un intérêt croissant auprès des touristes algériens. Outre les prix, les agences mettent en avant l'attrait d'une destination offrant une expérience différente, notamment à travers son patrimoine culturel et ses infrastructures touristiques.

La Turquie, autre destination très appréciée des Algériens, semble en revanche perdre en accessibilité pour les budgets moyens. Selon les professionnels cités, les séjours à Antalya peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de dinars algériens en haute saison, en raison de la hausse des prestations hôtelières.

Un marché stratégique pour la Tunisie

Malgré cette concurrence accrue, la Tunisie conserve des atouts majeurs sur le marché algérien : proximité géographique, accès terrestre, liens historiques et familiaux, ainsi qu'une offre touristique diversifiée.

Le marché algérien reste d'ailleurs stratégique pour le tourisme tunisien. Les visiteurs algériens figurent parmi les principaux clients étrangers de la destination, grâce notamment aux voyages familiaux et aux séjours balnéaires.

Cette nouvelle dynamique souligne toutefois l'importance de la question du rapport qualité-prix, devenue un facteur déterminant dans les choix des voyageurs. Face à la multiplication des offres concurrentes, la Tunisie devra continuer à renforcer son attractivité pour préserver sa position sur l'un de ses marchés traditionnels les plus importants.