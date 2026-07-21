Angola: Le Chef de l'État angolais félicite le vainqueur de l'élection présidentielle à Sao Tomé-et-Principe

20 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé, lundi, ses félicitations à Carlos Manuel Vila Nova, réélu à la Présidence de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.

Selon un communiqué des Services d'appui à la Présidence de la République, le Chef de l'État angolais indique, dans son message, avoir appris avec une grande satisfaction les résultats de l'élection présidentielle organisée en République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, lesquels consacrent la victoire de Carlos Manuel Vila Nova.

À cette occasion, João Lourenço a présenté, au nom du peuple angolais, du Gouvernement de la République d'Angola et en son nom propre, ses plus chaleureuses félicitations pour cette réélection, qu'il considère comme l'expression de la confiance renouvelée du peuple santoméen envers son leadership.

Le Président angolais s'est déclaré convaincu que ce nouveau mandat permettra de poursuivre les efforts en faveur de la consolidation de la démocratie, de la stabilité institutionnelle, du développement économique et social, ainsi que du bien-être du peuple de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe.

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Il a également saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement ferme de l'Angola à continuer d'approfondir les liens historiques d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays, dans l'intérêt mutuel de leurs peuples et conformément aux idéaux d'intégration et de développement du continent africain.

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