Angola: Le Président angolais nomme António Egídio de Sousa Santos ambassadeur au Sénégal

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a nommé, lundi, António Egídio de Sousa Santos au poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola auprès de la République du Sénégal.

Selon un communiqué des Services d'appui à la Présidence de la République, le Chef de l'État a également procédé, le même jour, à un remaniement au sein du ministère de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie.

À cette occasion, João Lourenço a nommé Domingos André Tchikanha secrétaire d'État à la Défense nationale, Artur Valente de Oliveira secrétaire d'État aux Anciens combattants et aux Vétérans de la Patrie, ainsi qu'António José de Sousa Queirós secrétaire d'État chargé de la Protection des Objectifs stratégiques.

Auparavant, le Président de la République avait mis fin aux fonctions de José Maria de Lima en qualité de secrétaire d'État à la Défense nationale, de Domingos André Tchikanha en tant que secrétaire d'État aux Anciens combattants et aux Vétérans de la Patrie, ainsi que de Marques Correia, secrétaire d'État chargé de la Protection des Objectifs stratégiques.