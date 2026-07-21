Angola: Le terminal portuaire de Barra do Dande générera 21.000 emplois

Luanda — La première phase du terminal portuaire de la Zone franche de Barra do Dande permettra de créer environ 21.000 emplois, a annoncé lundi à Luanda le secrétaire d'État aux secteurs de l'Aviation civile, des Affaires maritimes et des Ports, Adilson Catala.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature du protocole d'investissement relatif à la construction de ce terminal, le responsable a souligné que ce projet constitue une étape stratégique dans la transformation de l'Angola en une plateforme logistique, industrielle et commerciale de référence sur le continent africain.

Selon le secrétaire d'État, cet investissement s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à diversifier l'économie et à renforcer les secteurs des transports et de la logistique, conformément au Plan national de développement (PND) 2023-2027, qui fait de la mise en place d'un système de transport moderne, efficace, durable et intégré l'une de ses priorités.

Adilson Catala a expliqué que le protocole, conclu entre la Société de développement de Barra do Dande, Watong Angola Industry et Berkshire Waterhouse Infrastructure Development, marque une étape décisive dans la mise en oeuvre du projet.

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Il a précisé que cet investissement ne se limite pas à la construction du terminal portuaire, mais prévoit également la création d'un écosystème intégré regroupant des activités portuaires, industrielles, logistiques, commerciales et de services.

Il a ajouté que la position stratégique de Barra do Dande permettra de renforcer les liaisons maritimes internationales, de répondre aux besoins du marché national et de favoriser l'intégration économique de l'Afrique australe ainsi que de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le secrétaire d'État a assuré que le gouvernement poursuivra ses efforts pour promouvoir un environnement propice à l'investissement, fondé sur la stabilité réglementaire, la transparence, la sécurité juridique et la bonne gouvernance, autant de facteurs essentiels pour attirer les capitaux privés.

Il a souligné que le développement d'infrastructures de cette envergure nécessite un partenariat stratégique entre l'État et le secteur privé, associant investissements, technologies, expertise et capacités opérationnelles.

Outre le protocole d'investissement, un engagement relatif à la sous-concession des infrastructures de base intégrées de la Zone franche de Barra do Dande a également été signé. Celui-ci couvre notamment les réseaux d'énergie, d'eau, de télécommunications, les voies d'accès ainsi que les services logistiques.