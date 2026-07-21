Angola: L'Assemblée nationale lance la première édition du Prix des études parlementaires à Namibe

Moçâmedes — L'Assemblée nationale (AN) a présenté, lundi, dans la municipalité de Moçâmedes, la première édition du Prix des études parlementaires « 26 Novembre », une initiative visant à promouvoir la bonne gouvernance, l'innovation, la démocratie et la production de connaissances sur l'institution parlementaire.

Destiné à renforcer la culture démocratique et à encourager les étudiants universitaires à s'engager dans la recherche, le projet a réuni des étudiants, des députés, des responsables gouvernementaux ainsi que des représentants de la société civile.

Intervenant à cette occasion, la coordinatrice du groupe des députés de l'Assemblée nationale dans la province de Namibe, Amélia Camunheira, a présenté les objectifs du projet et souligné l'importance de cette distinction pour la communauté universitaire de la province.

« Ce projet poursuit des objectifs stratégiques tels que la promotion de la démocratie, de la recherche, de la production de connaissances, de la bonne gouvernance et de l'innovation. Il vise à encourager les travaux consacrés au Parlement angolais, à rapprocher cette institution de la communauté universitaire et à stimuler la réflexion sur le rôle du pouvoir législatif dans la consolidation de l'État de droit démocratique », a-t-elle déclaré.

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Elle a ajouté que le Gouvernement provincial demeure engagé dans la promotion de l'éducation, de la culture et du développement humain, tout en apportant son plein soutien à cette initiative, qu'il considère comme un précieux instrument de rapprochement entre les jeunes et les institutions démocratiques du pays.

« Nous encourageons tous les étudiants universitaires de Namibe à saisir cette opportunité en présentant des travaux originaux, inédits et scientifiquement fondés, susceptibles de faire rayonner notre province à l'échelle nationale », a-t-elle affirmé.

De son côté, le vice-gouverneur de Namibe chargé du secteur politique, social et économique, Abel Kapitango, a salué cette initiative et encouragé les jeunes à participer massivement au concours.

« Cette initiative, portée par l'Assemblée nationale à travers son Académie parlementaire, est hautement louable. Elle honore notre province et témoigne d'une volonté manifeste de rapprocher le Parlement de la communauté universitaire afin de promouvoir les connaissances scientifiques au service de la démocratie », a-t-il souligné.

Il a, à son tour, invité les étudiants à faire de ce concours « un tremplin vers la réussite », estimant que « le Namibe dispose des talents et des capacités intellectuelles nécessaires pour figurer parmi les meilleurs ».

Pour sa part, le directeur des Études et de la Formation de l'Académie parlementaire de l'Assemblée nationale, Augusto Lukubo, a précisé que le concours est ouvert à tous les étudiants universitaires de nationalité angolaise inscrits dans des filières couvrant notamment le droit parlementaire, le processus législatif et le contrôle parlementaire.

Il a indiqué que plusieurs thèmes d'actualité liés au Parlement sont proposés, notamment le Parlement et la transformation numérique, l'intelligence artificielle et l'activité parlementaire, l'histoire parlementaire angolaise ainsi que la diplomatie parlementaire.

Les lauréats recevront des prix d'excellence, des mentions honorifiques, la publication de leurs travaux, une reconnaissance académique à l'échelle nationale ainsi qu'une valorisation de leur parcours universitaire, contribuant ainsi au développement de la recherche et à l'enrichissement des connaissances dans le domaine parlementaire.