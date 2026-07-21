Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont donné leur aval au gazoduc Nigeria-Maroc, apportant ainsi leur soutien politique à un projet de 25 milliards de dollars destiné à acheminer du gaz naturel à travers l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Europe, alors que le continent cherche à renforcer sa sécurité énergétique et à approfondir l'intégration régionale.

Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont approuvé le projet lors de leur sommet qui s'est tenu dimanche en Sierra Leone. Le gazoduc, d'une longueur prévue de 6 800 kilomètres, reliera le Nigeria au Maroc en traversant 13 pays d'Afrique de l'Ouest avant de rejoindre le gazoduc Maghreb-Europe existant en direction de l'Espagne. Les promoteurs du projet créeront une société dédiée à Casablanca et une autorité de coordination supérieure à Abuja afin de superviser le financement et de préparer la décision finale d'investissement.

Le gazoduc est développé par l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Maroc et la Compagnie nationale pétrolière du Nigeria (NNPC). Il devrait transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, dont environ la moitié sera destinée au Maroc et aux marchés européens. Le projet permettra également de relier les ressources gazières de pays tels que le Nigeria, le Sénégal et la Mauritanie, créant ainsi de nouvelles voies d'exportation tout en approvisionnant les économies ouest-africaines participantes.

Proposé pour la première fois par le Maroc en 2016, le projet a pris de l'ampleur alors que l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements en gaz naturel à la suite des perturbations géopolitiques sur les marchés énergétiques mondiaux. Bayo Ojulari, directeur général de la NNPC, a déclaré que l'accord de la CEDEAO fournissait le cadre souverain nécessaire pour faire passer le projet de la phase de planification à celle de mise en oeuvre.

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Points clés à retenir

L'aval de la CEDEAO constitue l'une des étapes politiques les plus importantes pour le gazoduc Nigeria-Maroc depuis son annonce il y a près d'une décennie. Bien que les accords de financement, d'ingénierie et commerciaux restent à finaliser, le soutien politique régional réduit l'un des principaux risques du projet.

Au-delà de l'approvisionnement de l'Europe, ce gazoduc est conçu pour transformer le marché énergétique de l'Afrique de l'Ouest en reliant des pays qui n'ont actuellement qu'un accès limité au gaz naturel.

Cette infrastructure pourrait soutenir la production d'électricité, le développement industriel et le commerce régional entre les pays participants, tout en créant un nouveau corridor d'exportation pour le gaz nigérian. Ce projet reflète également la concurrence croissante autour des voies d'acheminement de l'énergie en Afrique.

L'Algérie poursuit quant à elle le projet de gazoduc transsaharien, qui acheminerait le gaz nigérian vers le nord via le Niger jusqu'en Algérie avant de se raccorder à l'Europe. Ces deux projets visent à positionner l'Afrique comme un fournisseur à long terme des marchés européens, mais ils diffèrent sur les plans géographiques, en termes de risques sécuritaires et de pays participants.

S'il est mené à bien, le gazoduc Nigeria-Maroc deviendrait l'un des plus longs gazoducs offshore et terrestres au monde et l'un des plus grands projets d'infrastructure transfrontaliers d'Afrique, associant le développement énergétique à l'intégration économique régionale.