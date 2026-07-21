Maroc: Les chiens jettent illégitimement leur dévolu sur l'espace dévolu aux enfants !

La prolifération des animaux errants, notamment les chiens, dans les villes à travers le Royaume est si préoccupante qu'on se demande en toute légitimité quelles mesures (re)prendre afin d'en limiter l'ampleur et qui pourrait, en l'occurrence, réagir à même de garantir la sécurité des habitants, surtout les personnes qui sont dans l'incapacité de savoir contourner le danger qu'ils représentent ou parer à leur assaut.

Le risque des meutes est incontournable eu égard à la vulnérabilité de ces gens. Les enfants, car il doit s'agir « hic et nunc » d'eux, qui attendent avec impatience les vacances pour retrouver leur rue qui leur est dévolue, sont les premiers à s'y exposer. Or, cette rue, seul espace où l'on peut évoluer, est malencontreusement squattée en toute « impunité » par la junte canine. Et toute approche de ces êtres risque de porter conséquemment un grave préjudice à leur santé, d'autant plus que, faute de soins et d'hygiène, ces bêtes dont certains portent sans doute des maladies hautement transmissibles ou perdent leurs poils à cause de la leishmaniose ou autres infections, demeurent une source de graves désagréments.

La rue, dans la ville, n'est en aucun cas un espace pour les animaux. Cela va sans dire. Ceux-ci doivent vivre dans un milieu qui leur est proprement propre. Et en toute sécurité.

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Or, le nombre de ces bêtes ne fait qu'augmenter au su et au vu de tout le monde. Le fait qu'une femme seule ou un enfant non accompagné voient au bout de la rue une meute, pose un grave problème non pas moins traumatisant : faut-il avancer ou reculer ? Faut-il changer de direction ou annuler la sortie ? Le choix devient certainement paradoxalement difficile.

Devant cette situation intenable et qui, à force, devient chronique, subie par-dessus le marché, personne ne veut réagir pour que cela ne dégénère ! Le manque d'initiatives susceptibles de limiter la prolifération canine et l'incapacité de libérer l'espace de ces créatures sans propriétaires, est à déplorer !