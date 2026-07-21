Angola: Les touristes du Rovos Rail enchantés par le potentiel du pays

20 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/CRB/SB

Lobito ( — Des touristes étrangers ayant voyagé à bord du train Rovos Rail ont déclaré dimanche à Lobito (Benguela) être enchantés par le potentiel de l'Angola et vouloir explorer pleinement ses beautés naturelles.

Dans une déclaration à la presse, l'Américain David Karkson a affirmé que le train était le meilleur moyen de découvrir un pays, faisant allusion aux nombreuses attractions touristiques du Corridor de Lobito.

Son compagnon de voyage, l'Australien Lord Clark, s'est dit ravi de l'accueil chaleureux et de l'hospitalité des Angolais partout où il est allé, espérant emporter de bons souvenirs du pays et envisageant déjà d'y retourner dès qu'il en aura l'occasion.

Par ailleurs, Ekizete Kilombo, directeur de l'agence de voyages Linken Tour, a indiqué que 60 touristes de diverses nationalités avaient entrepris ce voyage, ayant pris le train depuis Dar es Salaam, en Tanzanie, pour entrer en Angola et traverser les cinq provinces du Corridor de Lobito : Moxico Leste, Moxico, Bié, Huambo et Benguela.

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Parmi eux, on compte des Américains, des Français, des Russes, des Australiens, des Portugais et des Néerlandais.

Selon Ekizete Kilombo, le voyage s'est déroulé en deux groupes : le premier, arrivé en train, rejoindra Luanda par avion ; le second, composé de 46 touristes, arrivera de Luanda par avion et reprendra le train pour Luau (Moxixo Leste) le 24.

L'itinéraire des touristes débutera à Lobito par la visite du bateau Zaire qui transporta l'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, et ses compagnons en exil. Ce bateau, aujourd'hui transformé en bibliothèque, sera suivi de la visite de l'église d'Arrábida et de la distillerie Caxaramba.

L'étape suivante sera le fort São Pedro à Catumbela, puis le voyage se poursuivra à Benguela, où les touristes visiteront l'église du Peuple et le Musée national d'archéologie. Le circuit se terminera à Baía Farta, au Carlitos Viegas Lodge.

« Notre objectif est d'accroître la fréquence des liaisons ferroviaires avec l'Angola, car le pays a beaucoup à offrir, que ce soit le long de la ligne ou ailleurs. Nous travaillons déjà à l'élaboration de forfaits à cet effet », a-t-il déclaré.

Le président du conseil d'administration du Chemin de fer de Benguela (CFB), António Cabral, estime que l'Angola bénéficie de ces voyages, car ils contribuent à promouvoir la sécurité du pays.

À cette occasion, le directeur a évoqué la réhabilitation en cours de la ligne de chemin de fer menant à Restinga, afin de réutiliser l'ancienne gare de la compagnie et de faciliter les déplacements de la population dans cette région, ayant également annoncé la construction d'un musée du CFB.

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