Angola: Participation confirmée de 2 348 exposants à la FILDA 2026

Icolo e Bengo ( — 2 348 exposants nationaux et internationaux ont confirmé leur participation à la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA) 2026, qui se tiendra du 21 au 26 de ce mois dans la Zone économique spéciale (ZEE) de la province d'Icolo e Bengo.

À moins de 24 heures de l'ouverture du plus grand salon professionnel d'Angola, les organisateurs assurent que les conditions techniques sont réunies pour accueillir au mieux les exposants et les visiteurs, selon la coordinatrice commerciale de FILDA/2026, Dyolanda Santana.

Dans une déclaration à l'ANGOP, elle a ajouté que, pour cette édition, le nombre d'exposants a considérablement augmenté par rapport à l'année précédente, avec la présence confirmée de 22 pays, notamment la Chine qui disposera d'un pavillon unique.

Dyolanda Santana a également souligné la participation de pays tels que le Portugal, la Turquie, l'Italie, le Ghana et le Brésil, qui considèrent Expor comme un espace propice aux opportunités d'affaires et aux partenariats commerciaux.

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Selon l'ANGOP, le montage des pavillons et les travaux techniques sont achevés à près de 95 %, notamment grâce à la mise en place d'infrastructures de stationnement et à une meilleure fluidité de la circulation.

Sur place, la sécurité est assurée par des équipes déployées pour garantir la protection des exposants et des visiteurs, ainsi que le bon déroulement du salon.

Sous le slogan « Produire et innover localement, gagner à l'international », cette édition de la FILDA réaffirme son rôle de plateforme pour la promotion de la production nationale, l'innovation, l'internationalisation des entreprises et l'attraction des investissements en Angola.

Forte de plus de quarante ans d'histoire, la Foire internationale d'Angola accompagne l'évolution du tissu économique du pays, s'imposant comme un lieu de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions publiques et privées et décideurs.

C'est dans cet espace que se nouent les partenariats, que les opportunités d'affaires sont explorées et que le développement économique angolais prend forme.

Bien plus qu'un simple salon, la FILDA s'affirme comme une plateforme stratégique pour la valorisation des ressources nationales, la diversification de l'économie et le renforcement de la production nationale, intégrant innovation, durabilité et coopération interentreprises.

Lors de sa 40e édition, en 2025, l'événement avait accueilli environ 130 000 visiteurs et 2 044 exposants nationaux et internationaux.