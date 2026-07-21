Angola: La BNA lance des applications pour renforcer sa proximité avec le public

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) lancera deux applications mobiles, « Points d'accès » et « Gestion des réclamations », lors de la FILDA 26, qui débute ce mardi 21, dans la province d'Icolo e Bengo.

Grâce à ces solutions, la Banque centrale souhaite renforcer sa proximité avec le public, comme l'indique un communiqué parvenu à l'ANGOP.

Durant cette édition de la FILDA (Foire internationale de Luanda), qui se termine le 26, la BNA organisera également un séminaire sur les instruments de paiement alternatifs ainsi qu'une session présentant le bilan et les perspectives de sa politique monétaire et de change.

L'institution financière animera également une table ronde sur le thème « Stratégie nationale d'inclusion financière 2025-2027 : atouts et opportunités ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation de la Banque Nationale d'Angola (BNA) au plus grand salon des entreprises du pays s'inscrit dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire, qui aura lieu en novembre.

Elle vise à promouvoir l'éducation financière et l'inclusion financière, et à mettre en lumière le rôle de l'institution dans la promotion de la stabilité monétaire et financière du pays.

La 41e édition de la FILDA accueillera plus de 2 300 participants, nationaux et internationaux.

Fort de plus de 40 ans d'histoire, cet événement accompagne l'évolution du tissu économique angolais et s'impose comme un lieu de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions et décideurs.

Selon l'organisation, l'édition 2026 se veut une étape marquante de continuité et de vision, positionnant l'événement comme un carrefour entre production, innovation et internationalisation.