Angola: Le gouvernement provincial de Moxico réaffirme le rôle de l'agriculture comme moteur du développement économique

Lucusse — Le gouvernement provincial de Moxico a réitéré ce samedi, dans la municipalité de Lucusse, son engagement à stimuler la production agricole, la considérant comme le moteur du développement économique de la région.

Cette position a été exprimée par la vice-gouverneure chargée du secteur politique, économique et social, Elizabeth Ayla, lors de la clôture de la deuxième édition de la Foire du maïs et du manioc. Organisé au niveau de la lagune touristique de Mulondola, l'événement a rassemblé 87 exposants.

À cette occasion, la responsable a réaffirmé que l'agriculture constitue un pilier essentiel de la diversification économique, du renforcement de la sécurité alimentaire, de la création d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Elizabeth Ayla a souligné la forte participation des agriculteurs, des coopératives, des entrepreneurs ainsi que des institutions publiques et privées à cet événement. Elle a noté que la foire s'impose de plus en plus comme une plateforme stratégique pour promouvoir les affaires, échanger des expériences, favoriser l'innovation et attirer des investissements dans le secteur agricole et le développement local.

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Elle a jugé les résultats satisfaisants, affirmant qu'ils démontrent qu'investir dans le secteur agricole revient à investir dans l'avenir de la province, contribuant ainsi à une filière agricole plus moderne, compétitive et durable.

La vice-gouverneure a souligné que l'événement a transformé la municipalité de Lucusse en un pôle clé pour la promotion de l'agriculture, du tourisme et de l'entrepreneuriat, ainsi que pour la mise en valeur du potentiel économique de la province.

La responsable a salué le rôle joué par les agriculteurs et les producteurs, qu'elle considérait comme les figures clés de la foire, dans le renforcement de l'économie locale et de la sécurité alimentaire.

Selon les organisateurs, la deuxième édition de la Foire du maïs et du manioc a généré un volume d'affaires de 120 millions de kwanzas et des ventes totales dépassant 17 millions de kwanzas ; ces chiffres sont inférieurs aux prévisions initiales, qui tablaient sur la participation de 250 exposants et une valeur de près de 250 millions de kwanzas.

Les organisateurs ont attribué ces résultats inférieurs aux attentes aux difficultés rencontrées par les producteurs pour transporter leurs marchandises des champs jusqu'au lieu de l'événement, en raison d'un manque de moyens de transport.

L'événement a duré deux jours et s'est tenu sous le thème « Transformer la campagne pour le développement de la province de Moxico ».