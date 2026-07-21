Angola: Rui Falcão prévoit une hausse du niveau de compétition dans la province de Lunda-Norte

Dundo — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a déclaré samedi que le niveau de compétition dans les disciplines sportives en salle de la province de Lunda-Norte devrait s'élever à partir de 2027, grâce à l'ouverture du pavillon omnisports de Mussungue.

Le responsable a tenu ces propos lors de la cérémonie de signature de l'accord de reprise des travaux du pavillon, conclu entre le ministère et l'entreprise de construction.

Selon lui, cette amélioration résultera de la tenue régulière d'entraînements et de championnats, ainsi que de la promotion de diverses disciplines sportives, allant du niveau débutant aux compétitions provinciales, zonales et nationales, dans cette nouvelle infrastructure.

Rui Falcão a mis en avant le potentiel sportif de la Lunda-Norte, rappelant le palmarès impressionnant établi ces dernières années dans diverses disciplines, notamment le football.

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Le ministre a annoncé des projets pour le premier trimestre 2027 visant à créer un village sportif à Dundo (chef-lieu de la province) et à construire un stade de football moderne, parallèlement à des initiatives de formation conformes aux priorités du ministère.

À cet égard, il a exhorté le gouvernement provincial de la Lunda-Norte à identifier des terrains adaptés à ces projets.

La construction du pavillon omnisports de Mussungue avait été interrompue par divers problèmes, mais elle a officiellement repris ce jour suite à la signature de l'accord par le directeur du Bureau des statistiques et de la planification du ministère de la Jeunesse et des Sports, Leão Chimin, et le représentant de l'entreprise de construction, Fernando Txingando.

L'installation, répartie sur trois niveaux, disposera d'une capacité de 3 070 spectateurs et comprendra des espaces extérieurs et de compétition, un niveau souterrain, une arène ainsi que deux loges VIP. Son budget s'élève à 18 millions de dollars, dont 11 millions ont déjà été versés.

L'achèvement des travaux est prévu pour le premier semestre 2027 et englobe, entre autres, la toiture, les réseaux d'eau potable, les installations électriques, la pose d'ascenseurs, le drainage, la ventilation et l'aménagement intérieur.