Angola: Le président de la Cour suprême du Brésil visite la Galerie du constitutionnalisme angolais

20 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/SC/BS

Luanda — Le président de la Cour suprême fédérale (STF) et du Conseil national de la justice du Brésil, Luiz Edson Fachin, a visité, lundi, la Galerie du constitutionnalisme angolais, située au Palais de Justice de Luanda, dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle entre l'Angola et le Brésil.

La visite a été conduite par la présidente de la Cour constitutionnelle d'Angola, Laurinda Prazeres, qui a présenté au magistrat brésilien les différents espaces retraçant l'évolution historique du constitutionnalisme angolais.

Au cours de la visite, Luiz Edson Fachin a découvert les principaux éléments de la collection permanente, mettant en lumière le rôle de cette galerie dans la préservation, la valorisation et la diffusion du patrimoine constitutionnel angolais.

Le président de la Cour suprême fédérale du Brésil effectue une visite officielle en Angola du 18 au 23 juillet, dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle entre les juridictions constitutionnelles des pays de langue officielle portugaise.

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Inaugurée en juin 2025, la Galerie du constitutionnalisme angolais a pour vocation de préserver et de promouvoir la mémoire juridique et politique du pays. Elle abrite une collection de plus de 1 000 pièces, comprenant notamment des documents originaux, des photographies et des contenus multimédias retraçant l'évolution du constitutionnalisme angolais, de la période coloniale à nos jours.

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