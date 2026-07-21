Angola: Plus d'un millier de citoyens mettent à jour leurs données électorales chaque jour à Benguela

Benguela — Plus d'un millier de citoyens procèdent quotidiennement à la mise à jour de leur inscription électorale dans la province de Benguela, au sein des 13 guichets uniques de services publics (BUAP), a indiqué ce dimanche le directeur du Bureau provincial de l'état civil et de la modernisation administrative.

Selon João Baptista Tchimanda, qui s'est exprimé auprès de l'ANGOP, le processus de mise à jour de la base de données pour les citoyens âgés de plus de 18 ans a débuté avec quatre BUAP situés dans les municipalités de Benguela, Lobito, Catumbela et Cubal, avant d'être progressivement étendu aux autres municipalités.

Le responsable a précisé que la province enregistre en moyenne entre 200 et 300 actualisations d'informations personnelles par jour dans chaque BUAP, et a appelé à une plus grande implication de la société civile de Benguela pour mobiliser les citoyens à participer à ce processus.

Il a souligné que le nombre de centres de service a augmenté progressivement depuis le lancement de la campagne ; actuellement, 13 BUAP sont opérationnels, dotés d'une équipe de 102 agents formés, dont 82 sont déjà en activité.

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Le directeur a déclaré que l'objectif est de mettre à jour les données de plus d'un million de citoyens adultes de la province de Benguela.

Selon les données du Recensement général de la population et de l'habitat de 2024, la province de Benguela compte une population de plus de trois millions d'habitants.