Angola: Le pays prévoit de produire plus de 80 mille tonnes de poisson d'ici 2030

17 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ZZN/ALH/BS

Huambo — L'Angola prévoit d'atteindre une production de plus de 80 mille tonnes de poisson à l'horizon 2030, afin de renforcer la sécurité alimentaire, a indiqué vendredi à Huambo le directeur national de l'Aquaculture, António Sanda Onde.

Le responsable s'exprimait devant la presse à l'issue du premier Forum de l'aquaculture en eaux intérieures, organisé par l'Association provinciale des aquaculteurs dans l'une des exploitations locales, sous le thème « Aquaculture au Huambo : production et durabilité ».

Selon António Sanda Onde, les données disponibles montrent que l'aquaculture angolaise connaît une progression constante, mais nécessite encore d'être consolidée pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030. Les prévisions tablent sur une production de 35 mille tonnes en 2025.

« Au cours des dernières années, la production est passée de 2 339 tonnes en 2022 à 10 538 tonnes en 2023, puis à 22 047 tonnes en 2024 et devrait atteindre 35 mille tonnes en 2025 », a-t-il indiqué.

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Le directeur national de l'Aquaculture a encouragé la province du Huambo à devenir l'un des principaux pôles aquacoles du pays, à l'instar du Cuanza-Sul, qui affiche déjà des résultats satisfaisants en matière de production.

Il a précisé que des stratégies sont mises en place pour résoudre la question de l'alimentation des poissons, à travers des mesures inscrites dans le Plan national de développement 2027-2030, en vue de garantir une production durable.

Évoquant le forum, António Sanda Onde a estimé que cette rencontre a contribué au renforcement de la stratégie gouvernementale visant à développer l'aquaculture, un secteur considéré comme essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, créer des emplois, soutenir la diversification économique et améliorer les revenus des ménages.

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