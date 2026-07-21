Angola: Le SIC arrête des ressortissants indiens recherchés par Interpol

Cacuaco — Deux ressortissants indiens, recherchés à l'échelle internationale pour leur implication présumée dans des affaires de trafic d'armes, d'homicide et d'enlèvement, ont été arrêtés mercredi (15) à Luanda par le Service d'enquête criminelle (SIC), agissant en collaboration par Bureau national d'Interpol.

Selon un communiqué du SIC transmis à l'ANGOP, les suspects ont été appréhendés dans le complexe résidentiel de Kilamba, en vertu de mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités indiennes.

Le document identifie les individus comme étant Manjot Singh (alias Manjot) et Varinder Singh (alias « Sandeep Singh » ou « Joban »), tous deux membres d'organisations criminelles aux activités transnationales, connues sous les noms de Bambiha et « Gopi Ghashampu-Doni Bal ».

Le communiqué précise qu'au moment de son arrestation, Varinder Singh s'est présenté sous l'identité de Sandeep Singh, exhibant un passeport frauduleux établi à ce nom , le même document que celui utilisé pour entrer en Angola.

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Il ajoute que Varinder Singh est recherché pour homicide dans le cadre d'une affaire criminelle remontant à mai 2023 ; il est également soupçonné d'avoir fourni quatre armes à feu aux coauteurs du crime.

D'après le communiqué, l'enquête de la police indienne a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre isolé, mais d'un crime méticuleusement planifié et coordonné par des membres du réseau criminel transnational « Gopi Ghashampu-Doni Bal », un groupe impliqué dans des enlèvements, des extorsions, des homicides et le trafic d'armes à des fins lucratives.

Manjot Singh est recherché pour possession et trafic illégaux d'armes à feu, association de malfaiteurs et extorsion.

Le communiqué précise que le suspect est impliqué dans quatre affaires criminelles enregistrées à New Delhi et dans l'Haryana (Inde) pour extorsion et trafic d'armes à feu provenant de diverses sources.

Au cours de l'opération, les autorités ont saisi neuf téléphones portables de marques différentes, un portefeuille contenant plusieurs documents personnels et cartes bancaires, ainsi que 56 000 roupies (monnaie officielle indienne).

Le passeport d'un autre ressortissant indien a également été saisi et les recherches pour le retrouver sont en cours.

« Une fois les formalités légales accomplies, les personnes détenues seront présentées aux autorités compétentes pour les poursuites judiciaires appropriées », indique le communiqué.

Dans ce document, le SIC réaffirme son engagement en faveur de la coopération judiciaire internationale en matière pénale et garantit la poursuite de la lutte contre la criminalité organisée et transnationale. COF/ASS/LUZ