Angola: Les exposants anxieux de conclure de nouvelles opportunités commerciales à la FILDA 2026

Icolo e Bengo ( — Les exposants participant à la 41e édition de la Foire internationale d'Angola (FILDA), qui débute ce mardi dans la Zone économique spéciale (ZEE), peaufinent leurs préparatifs dans l'espoir de conclure de nouveaux accords, de présenter des innovations et d'attirer des partenariats d'investissement pour leurs secteurs respectifs.

Interrogé par l'ANGOP sur le site de l'événement, le responsable du stand de la société Eletro Panga, Robi Acosta, a déclaré que la FILDA est perçue comme le plus grand salon professionnel du pays, un espace offrant des opportunités de coopération commerciale entre entreprises et d'acquisition de nouveaux clients.

« Nous espérons trouver des distributeurs, des partenaires et même des investisseurs qui croient en nos produits et services », a affirmé l'exposant.

À son tour, le responsable du stand du Port de Luanda, Moisés Muila, a souligné qu'au cours des trois dernières années, la compagnie portuaire de la capitale a considérablement renforcé sa participation et que cette année apporte des nouveautés, notamment le terminal de cabotage.

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Par ailleurs, Moisés Muila a indiqué que, durant les six jours du salon, le Port de Luanda organisera des conférences sur des sujets d'actualité liés au secteur portuaire.

L'entrepreneur Félix Andrade, actif dans le secteur agricole, partage cet avis et souligne qu'il s'agit d'une excellente opportunité pour valoriser la production nationale, un secteur qui contribue à la diversification de l'économie nationale.

« Le marché intérieur est en pleine croissance et nous avons besoin de partenariats pour nous développer », a déclaré l'exposant.

De son côté, la coordinatrice commerciale de la FILDA 2026, Dyolanda Santana, a affirmé que le salon réunit toutes les conditions techniques nécessaires à son ouverture ce mardi et prévoit de belles opportunités commerciales pour les participants.

L'édition 2026 confirme le rôle de la FILDA comme plateforme de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises et d'attraction des investissements en Angola.

Se déroulant du 21 au 26 de ce mois, l'événement a pour devise « Produire et innover localement, gagner à l'échelle mondiale » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux, avec une forte présence d'entreprises de 22 pays.