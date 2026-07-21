Angola: Basket-ball - Vila Clotilde et Rosinha do Cazenga remportent les titres nationaux U-14

Luanda — Vila Clotilde (équipe masculine) et CD Rosinha do Cazenga (équipe féminine) ont été sacrés champions nationaux de basket-ball U-14 ce dimanche à Luanda.

Au tournoi féminin, Vila Clotilde a battu Petro de Luanda 69-62 après prolongation lors de la finale au gymnase de Cidadela, tandis que le CD Rosinha do Cazenga a décroché le titre en s'imposant face au Primeiro de Agosto (43-29) dans la même salle, reléguant l'équipe « militaire » à la deuxième place.

La rencontre entre Vila Clotilde et Petro de Luanda a été très serrée. Les deux équipes étaient à égalité (56 points partout) à la fin du temps réglementaire, après avoir également été à égalité à la mi-temps (27-27).

Vila Clotilde, entraîné par Júlio Machado, a ainsi détrôné l'équipe de Petro, tenante du titre. Leur ailier Albino a terminé meilleur marqueur du match avec 20 points.

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Côté Petro, le pivot Teodoro s'est distingué en inscrivant 13 points.

Le Primeiro de Agosto a pris la troisième place de la compétition masculine en battant Interclube 49-33.

Dans l'épreuve féminine, Escorpião de Viana a battu Formigas do Cazenga (59-19) pour s'adjuger la troisième place.

Le championnat national s'est déroulé du 10 au 19 juillet à Luanda, réunissant 18 équipes : neuf formations masculines et neuf féminines.