Angola: TIS présente ses solutions technologiques à la 41e édition de FILDA

Luanda — La société de conseil en technologies TIS animera des sessions publiques sur les enjeux de l'économie numérique angolaise et les solutions appliquées à sa modernisation, lors de la 41e édition de la FILDA, qui se tiendra du 21 au 26 de ce mois dans la province d'Icolo e Bengo.

Dans un communiqué reçu par l'ANGOP, la société indique qu'elle disposera, durant toute la durée de la Foire international de Luanda (FILDA), d'un espace baptisé « TIS Digital Transformation Hub », dédié à la démonstration pratique d'une technologie qui rapproche les décideurs et les entreprises de diverses solutions numériques.

Des sessions quotidiennes seront également proposées sur l'intelligence artificielle (IA), la cyber-sécurité, la santé, la banque et l'éducation, axées sur la mise en oeuvre de la modernisation technologique.

Dans son communiqué, TIS précise que son programme au plus grand salon professionnel d'Angola s'ouvrira sur le thème de la santé numérique et du rôle de l'intelligence artificielle dans le diagnostic et l'efficacité hospitalière.

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Le programme se poursuit avec des approches liées aux compétences de l'économie numérique, à la sécurité dans le secteur financier, aux fondamentaux d'une stratégie d'intelligence artificielle en entreprise, aux risques numériques pour les organisations et à la modernisation des infrastructures et du cloud.

Pour le directeur exécutif de TIS, William de Oliveira, cité dans le document, la FILDA constitue une plateforme stratégique pour discuter de la manière dont la technologie peut générer un véritable avantage concurrentiel.

Il explique qu'au sein du « TIS Digital Transformation Hub », l'entreprise présente des solutions concrètes permettant aux organisations de transformer l'efficacité, la sécurité, l'intelligence et l'innovation en résultats tangibles.

Sous le slogan « 50 ans, consolider l'indépendance économique et l'intégration de l'Angola dans le monde », la FILDA accueillera plus de 2 300 participants, nationaux et internationaux.

Fort de plus de 40 ans d'histoire, cet événement accompagne l'évolution du tissu économique angolais et s'impose comme un lieu de rencontre privilégié entre entreprises, investisseurs, institutions et décideurs.

Selon l'organisation, l'édition 2026 est présentée comme une étape marquante de continuité et de vision, positionnant l'événement comme un point de convergence entre production, innovation et internationalisation.