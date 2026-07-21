Afrique: Jiu-jitsu - L'équipe nationale pour le Championnat du monde dévoilée

Luanda — La composition de l'équipe nationale de jiu-jitsu, qui participera aux Championnats du monde du 1er au 9 août à la Mubadala Arena (Émirats arabes unis), a été annoncée ce samedi.

Parmi les athlètes sélectionnés se distinguent Hinelton Bombo (Jiu-jitsu brésilien/ Ne-waza, catégorie -85 kg), médaillé d'or aux Championnats d'Afrique en 2021 (Angola), 2023 (Maroc) et 2025 (Tunisie), il est le combattant le plus expérimenté de la liste présentée aujourd'hui au complexe sportif Cidadela Desportiva. L'équipe de Ne-waza est complétée par les athlètes William Tavares (-52 kg), Kayron Cardoso (-53 kg), Sandra Cardoso (-69 kg), Erik Benon, Lussano António (-69 kg), Alonson de Almeida (-69 kg), Hélio Caio (-85 kg), Heliane Caio (-62 kg) et Joselaide Fragoso (-70 kg).

Les combattants Domingos Chitumba (-77 kg), Sivi Francois (-69 kg), Benino Kinanga (-77 kg), Hermenegildo Bismarke (-69 kg), Pedro Mafuta, Nzuzi Matiantima (-53 kg) et Mimona Flávio (-85 kg) représenteront l'Angola en jiu-jitsu traditionnel (combat), sous la direction technique de João Lasa.

Lors de la cérémonie d'annonce, Fady Saad, champion d'Afrique de Ne-waza, a également été présenté comme le nouvel entraîneur principal, succédant à Pakissi Jinga, suspendu de toute activité sportive.

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L'équipe nationale entamera sa préparation lundi à la Gracie Barra Academy de Luanda.

Selon le président de la Fédération angolaise de Jiu-jitsu, Luís John, qui s'est adressé à la presse, l'objectif est de remporter le plus grand nombre de médailles d'or possible afin d'améliorer le classement du pays, actuellement 40e au classement mondial, et de faire mieux que la 49e place obtenue lors de l'édition 2022 aux Émirats arabes unis.

Il a expliqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que l'équipe soit parfaitement préparée et améliorer sa performance.

Il s'agit de la quatrième participation de l'Angola à cette compétition, après les éditions 2024 (France) et 2021 et 2022 (déroulées aux Émirats arabes unis).

Des athlètes originaires de pays comme le Brésil, les Philippines, la Thaïlande, le Kazakhstan, la France, l'Allemagne et les Émirats arabes unis figurent parmi les prétendants au titre.