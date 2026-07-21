Burundi: Neuf morts et huit blessés dans un mouvement de foule lors d'un rassemblement évangélique

Un mouvement de foule survenu samedi 18 juillet 2026 à Bujumbura, au Burundi, a fait huit morts et neuf blessés selon un bilan communiqué par la police. Les faits se sont produits tard dans la soirée, à la fin d'un rassemblement évangélique du prédicateur burundais Chris Ndikumana.

Sur les images filmées de nuit, le samedi 18 juillet 2026, à Bujumbura, durant le prêche de Chris Ndikumana, prédicateur évangélique burundais suivi par plus d'un million de personnes sur YouTube, une foule immense entoure la scène.

Dans la presse locale ce lundi, un professeur de l'école technique de Kamenge, où se déroulait la cérémonie, témoigne du drame auquel il a assisté, et dans lequel huit personnes sont mortes selon la police. « Il y avait tellement de monde, et tous ont voulu sortir en même temps à la fin de l'évènement. C'était tard, il y a une bousculade et des gens se sont fait piétiner », raconte-t-il.

Le prédicateur adresse ses condoléances aux familles

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Dans un premier temps, les organisateurs de cette croisade de prières, appelée « Kanguka, réveillez-vous », n'ont pas réagi. C'est le prédicateur qui s'est finalement exprimé ce lundi sur ses réseaux sociaux. « Certains ont été blessés, d'autres ont malheureusement perdu la vie. Cela nous a profondément attristé. Nous adressons nos condoléances aux familles qui ont perdu les leurs », indique Chris Ndikumana.

Le prédicateur, populaire bien au-delà du Burundi - il a par exemple réuni 30 000 personnes à Abidjan en 2024 - est suivi par 1,3 million de personnes sur sa chaine YouTube.

Contactées, notamment pour savoir si une enquête était ouverte, les forces de sécurités n'ont, pour le moment, pas réagi.