Tunisie: Grand Tunis - Voici la liste des zones concernées par les coupures d'électricité demain

Dans le contexte de la vague de chaleur qui touche actuellement la Tunisie et face à la forte sollicitation du réseau électrique, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé le recours possible à des coupures tournantes d'électricité dans plusieurs zones du Grand Tunis, mardi 21 juillet 2026.

Dans un avis publié lundi, la STEG précise que ces interruptions temporaires pourraient intervenir entre 6h00 et 12h00, de manière intermittente, dans plusieurs quartiers et localités du Grand Tunis.

Les zones concernées comprennent notamment El Menzah, El Manar, Aïn Zaghouan, Les Jardins de Carthage, Le Kram, La Goulette, Le Bardo, La Manouba, Borj Touil, Sidi Thabet et Tebourba.

La société indique que le rétablissement du courant se fera sans préavis et invite les citoyens à prendre les mesures préventives nécessaires.

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Elle précise également que cette liste n'est pas définitive et pourrait inclure d'autres zones selon l'évolution de la situation.

La STEG met à la disposition de ses clients le numéro de service 71 239 222 pour toute urgence ou demande d'information complémentaire.

Cette mesure intervient alors que l'Institut national de la météorologie (INM) a placé 20 gouvernorats sur 24 en vigilance élevée pour mardi 21 juillet, en raison d'une vague de chaleur marquée accompagnée du souffle du sirocco, entraînant une hausse importante de la consommation électrique à l'échelle nationale.