Tunisie: La STEG annonce de nouvelles coupures tournantes d'électricité dans plusieurs régions dès 6h

Face à la vague de chaleur qui touche actuellement la Tunisie et à la forte hausse de la demande en électricité, la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé le recours possible à des coupures tournantes d'électricité dans plusieurs régions du pays, afin de préserver la sécurité et la continuité du système électrique national.

Dans un avis publié lundi soir, la STEG indique que ces interruptions temporaires pourraient intervenir mardi 21 juillet 2026, durant la période comprise entre 6h00 et 12h00, et ce, de manière intermittente dans plusieurs zones.

La société précise que le courant sera rétabli sans préavis et appelle les citoyens à prendre les mesures préventives nécessaires.

Elle souligne également que la liste des zones concernées n'est pas définitive et pourrait être élargie en fonction de l'évolution de la situation.

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La STEG met à la disposition de ses abonnés le numéro de service 71 239 222 pour signaler tout incident ou obtenir davantage d'informations, ainsi que les numéros de contact mentionnés sur les factures de consommation.

Cette décision intervient alors que la Tunisie traverse une période de forte canicule, marquée par des températures exceptionnellement élevées.

L'Institut national de la météorologie (INM) a placé 20 gouvernorats sur 24 en vigilance élevée pour mardi 21 juillet, en raison d'un temps très chaud accompagné du souffle du sirocco, ce qui devrait entraîner une sollicitation accrue du réseau électrique national.