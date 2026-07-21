Tunisie: La SONEDE lance un projet exceptionnel pour sécuriser l'approvisionnement en eau à Mornaguia

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a réalisé un projet exceptionnel destiné à renforcer l'alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers de la délégation de Mornaguia, a indiqué la direction régionale de l'entreprise à Manouba.

Le projet consiste à raccorder les conduites de distribution des zones d'El Ghadhaounia, El Fejja, Hay Bourguiba, Et Tahouna, Hay Ettoumia, El Ghdhaounia et Bou Hamed aux conduites principales du complexe hydraulique de Ghdir El Golla, afin de remédier aux perturbations enregistrées dans l'approvisionnement en eau.

Cette intervention vise à renforcer les infrastructures hydrauliques et à accroître la capacité du réseau pour répondre à la demande, contribuant ainsi à limiter les coupures, notamment durant les périodes de forte consommation, selo la même source.

Parallèlement, sept équipes de maintenance relevant de la direction régionale poursuivent quotidiennement leurs interventions pour réparer les pannes sur les réseaux de distribution et les conduites d'adduction, tout en réalisant des travaux exceptionnels afin d'améliorer l'alimentation en eau, en particulier dans les zones où le débit demeure insuffisant aux heures de pointe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Réparties en six équipes spécialisées et une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens, ces unités interviennent dans l'ensemble des délégations du gouvernorat pour répondre aux signalements des citoyens relatifs aux coupures ou aux perturbations de l'alimentation en eau.

Elles disposent des équipements nécessaires pour assurer des réparations immédiates, notamment en cas d'incidents provoqués par les coupures et les rétablissements brusques de l'électricité.

La direction régionale a également fait état de dommages affectant plusieurs équipements et pompes de refoulement, nécessitant des interventions urgentes afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement.

Les coupures répétées d'électricité entraînent en effet des interruptions de la distribution, particulièrement dans les zones alimentées par des stations de pompage, indispensables à l'acheminement de l'eau vers les quartiers situés en altitude.

La mobilisation permanente des équipes, assurée 24 heures sur 24, permet de rétablir rapidement le service, d'effectuer les réparations nécessaires et de mener des opérations de maintenance préventive afin de réduire les pannes, de garantir la fiabilité du réseau et d'améliorer la qualité du service, notamment durant la saison estivale marquée par une forte hausse de la demande.