Tunisie: ESS - Reprise sur fond de dettes

L'Etoile succombe sous le coup de dettes faramineuses qui menacent sa participation au championnat. Le comité provisoire de Karim Akrout résiste autant qu'il peut.

A un mois du début du championnat national, l'Etoile du Sahel a enfin avancé ses pions dans le bon sens, après de nombreuses inquiétudes durant le mois de juin dernier suscitées par les reports successifs de l'Assemblée générale ordinaire et élective et l'absence de candidature pour la présidence du club.

La sagesse a prévalu avec l'arrivée de Karim Akrout pour diriger le club en attendant des élections. L'homme essaye, comme d'habitude, de rassembler tout le monde et de collecter des fonds pour s'acquitter des grosses dettes envers les joueurs et les entraîneurs (plus de 8 mois de salaires non payés).

Une pression allégée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le club aborde ce nouvel exercice avec l'obligation de payer ses dettes pour pouvoir participer au championnat. Akrout s'est dit étonné voire choqué du montant de l'ardoise laissée par ses prédécesseurs. En même temps, l'ESS continue d'honorer ses dettes envers 4 joueurs dont les dossiers sont clos.

D'autres dossiers de joueurs qui ont déposé plainte comme l'ancien défenseur Fahmi Ben Romdhane parti il y a 3 ans, à qui le club doit verser 92.000 dinars, sont en instance de régularisation. Par ailleurs, les joueurs algériens Saïd Ben Maazouz et Zineddine Ben Ahmed, eux aussi partants, ont déposé plainte pour réclamer leurs salaires impayés, ajoutant ainsi deux nouveaux litiges au club. Le club doit plus de 4,3 MD en salaires et primes impayés à ses joueurs pour les deux dernières saisons : 600.000 dinars pour la saison 2024-2025 et 3,7 MD pour la saison 2025-2026.

Parmi les facteurs d'incertitude, le départ de joueurs cadres qui continue d'être une menace sérieuse et de peser sur les perspectives de la saison à venir.

Oussama Abid partant

Le milieu de terrain Oussama Abid attend la décision de la Commission des litiges suite à sa plainte concernant six salaires non payés. Abid a également demandé la résiliation unilatérale de son contrat avec l'Étoile Sportive du Sahel, 6 mois seulement après son retour au sein de l'équipe. Alors qu'il était annoncé dans le groupe cette saison, Abid a sans doute fait volte-face.

Ce n'est pas tout puisque l'ESS pourrait céder son gardien international Sabri Ben Hassen au club japonais d'Urawa RedDiamonds, qui aurait proposé 500.000 euros, une offre que la direction étoilée envisage d'accepter afin d'atténuer ses difficultés financières.

Enfin, après une première semaine de préparation, le nouvel entraîneur Christian Bracconi a prévu un stage de dix jours à Sousse pour poursuivre la préparation de l'équipe.