Tunisie: ASM/Des recrutements ciblés - L'expérience en plus-value

Les dirigeants marsois ont privilégié la qualité sur la quantité, ciblant des joueurs peu coûteux, mais pouvant apporter le plus escompté à une équipe qui aspire à retrouver son rang d'outsider.

Plutôt discrets, Moez Gharbi et son staff dirigeant s'activent depuis la fin de l'exercice écoulé à préparer la prochaine saison avec un objectif annoncé depuis le retour de l'équipe parmi l'élite il y a un an : assurer un maintien confortable lors de la première saison et faire retrouver à l'équipe son statut d'antan à partir du prochain exercice, celui d'un outsider avec l'objectif de coller au peloton de tête. En somme, finir la saison 2026-2027 parmi les six premiers.

Si la saison dernière, les dirigeants marsois ont fait le choix de maintenir Ameur Derbal, l'entraîneur de l'accession, et pris le courage de faire confiance à un bon nombre de joueurs qui l'ont accompagné dans ce retour en Ligue 1, pour le nouvel exercice, ils ont fait le choix de l'expérience, à commencer par la nomination de Imed Ben Younes, un technicien qui a une bonne assise en Ligue 1 pour avoir entraîné l'USM d'abord comme adjoint pour comme entraîneur en chef, avant de coacher l'ESS, l'OB, le CAB et l'ESM.

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Imed Ben Younès est un gagneur. C'est sa grande qualité, outre qu'il sait manager une équipe en atteignant les objectifs qu'on lui fixe.

Ben Chérifia, Khalfa et les autres...

En débarquant de Métlaoui, Imed Ben Younès n'est pas venu à La Marsa les mains vides. Il a amené avec lui deux joueurs expérimentés, en l'occurrence le gardien de but Hamza Ben Chérifia, et les défenseurs centraux, Oussama Bahri et Fares Meskini.

La direction du club a amené, de son côté, d'autres joueurs expérimentés : le milieu défensif Kouni Khalfa, le défenseur axial Ameur Omrani, le milieu défensif ivoirien, Lehi Uriel Dipama, formé à club d'Abidjan Africa Sports. Âgé de 19 ans, Dipama ne rentre pas dans le quota des recrutements.

Et comme le club n'a pas de très grands moyens financiers, le choix a été porté également sur des joueurs issus de la Ligue 2, à savoir Mohamed Amine Kechiche, âgé de 23 ans et qui débarque de Msaken en joueur libre. Un autre joueur a été recruté en provenance de Msaken.

Il s'agit de l'arrière droit Nidhal Belhaj Amor.

Bref, on a fait le choix de l'expérience en premier lieu, notamment pour avoir une défense solide. C'est déjà un premier pas. Compter aussi sur des jeunes avides de football et déterminés à réussir, est un choix judicieux qui permet de préserver les équilibres financiers.