Tunisie: En marge des championnats nationaux - Un paradoxe navrant

Un niveau technique dégradé et inquiétant, pour le moins que l'on puisse dire.

Les 11 et 12 juillet passés, le stade d'athlétisme de Radès a abrité les finales des Championnats de Tunisie d'athlétisme pour les catégories seniors hommes, femmes et moins de 16 ans.

Les quelques fans et un certain nombre d'observateurs ont été surpris par le niveau de ces « finales». A se demander ce que ces jeunes filles et garçons sont venus faire dans ce stade immense.

Le niveau de la compétition était, pour le moins qu'on puisse dire, catastrophique et la participation honteuse pour un sport qui a donné des champions olympiques.

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Trois participants à la finale de l'heptathlon, deux à celle du 110 m haies, un à celle du 3.000 m steeple, trois au triple saut senior, trois au lancer du disque féminin et trois au 100 m haies ! Ce n'est pas tout. Deux athlètes seulement ont participé aux finales du 400 m haies seniors hommes et femmes, et deux à celle du 10.000 m marche. N'évoquons même pas le saut à la perche, le saut en hauteur ou les lancers. Les finales du décathlon senior hommes se sont déroulées sur deux jours avec un seul athlète en lice.

La raison de cette maldonne ? L'absence de tous les athlètes qui comptent et qui actuellement sont à l'étranger.

Dès lors, pourquoi avoir organisé ces « finales» ? Pourquoi avoir dépensé tant d'argent et surtout pourquoi se contenter d'organiser une finale nationale avec des jeunes et moins jeunes qui n'ont aucune possibilité de se mettre en valeur ?

L'Algérie a organisé son championnat sous forme de compétition ouverte et des athlètes tunisiens y sont allés et ont fait bonne figure.

L'avantage d'un championnat « ouvert », que ce soit en athlétisme ou en natation, est de voir des éléments de valeur ou en devenir, participer. Ce qui, bien entendu, se répercute sur le niveau.

Alors que le ridicule malmenait notre championnat national, les Championnats d'Afrique du Nord d'athlétisme U18 et U20 se sont déroulés au Complexe sportif international d'Aïn Draham. Lors de la première journée, la délégation tunisienne s'est particulièrement illustrée en remportant 21 médailles (dont 8 en or), avec notamment les victoires de Tesnim Ben Ali sur le 200 m et de Ranim Bachraoui. Notre étoile montante, Yassine Sassi, étudiant au Hutchinson College, a donc confirmé son impressionnant parcours, menant la Tunisie à une domination totale au saut en longueur et établissant un nouveau record continental.

Yassine a décroché la médaille d'or avec un saut de 7,59 mètres, performance qui lui a également permis de se qualifier pour les Championnats du monde juniors, démontrant une fois de plus son immense potentiel.

Notre champion, Mohamed Khalil Ftouhi, a décroché, lui, la médaille d'argent avec un saut de 7,34 mètres, tandis que Mohamed Omar Aidoudi a remporté le bronze avec un saut de 6,72 mètres, offrant ainsi à la Tunisie un triplé de médailles d'or dans cette compétition.

La Fédération Tunisienne d'Athlétisme a été récemment reçue par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui lui a promis son aide et son assistance pour que cette discipline sportive retrouve tout son éclat.

Pour ce, elle devrait se mettre à la page et lancer à partir de la prochaine saison un championnat national ouvert. Et le faire entériner par la Fédération Internationale.

Cela permettra de hisser cette compétition à un niveau international digne des noms qui ont marqué ce sport depuis l'avènement de Mohamed Gammoudi en passant par Habiba Ghribi et Marwa Bouzayani.