Tunisie: CAB/Préparation d'avant-saison - On démarre chaudement...

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

On est curieux de voir ce que donnera l'expérience Mohamed Azaiez...

À vrai dire, il ne s'agit pas d'une option inédite que de faire appel à un enfant du club pour entamer la préparation d'une nouvelle saison. Bon nombre d'entraîneurs, d'ex-cabistes en l'occurrence, ont servi le CAB notamment quand la situation était délicate.

Il y a eu, auparavant et dans le désordre, Karim Touati, Mokhtar Trabelsi, Chokri Bejaoui, Mondher Kebaier, Mahmoud Ouertani, Nejemeddine Oumaya, les frères Youssef et Larbi Zouaoui à maintes reprises et bien d'autres en tant qu'entraîneurs-adjoints tels que Hichem Essid, Ahmed Souissi, Fakhreddine Jaziri ou encore Ali Machani. Tous ces noms n'ont jamais hésité un seul instant à répondre présents lorsque le CAB les a sollicités.

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Cette fois-ci, c'est au tour de Mohamed Azaiez d'accepter de prêter main-forte à son club de coeur. Frère de Walid Azaiez, l'ex-latéral gauche de l'EST des années 2000 et neveu de l'ailier droit du CAB des années 70, Nejib Klouz, Mohamed Azaiez lui-même ex-défenseur, est né dans une famille de footballeurs. Enseignant d'éducation physique et sportive de par sa profession, le nouvel entraîneur du CAB saura, à n'en point douter, mettre à niveau l'équipe « jaune et noir » sur le plan physique en cette première étape de préparation.

« Un défi à relever »

Tout le monde sait, dans l'entourage du club nordiste, que la tâche est délicate mais loin d'être désespérée à commencer par l'intéressé lui-même. « Il n'est un secret pour personne que de dire que le CAB passe par une période difficile particulièrement sur le plan administratif.

Est-ce un argument suffisant pour se dérober de la responsabilité? Il est de mon devoir de faire du mieux possible pour réussir le démarrage du championnat. Il s'agit, pour moi et l'équipe technique qui m'entoure, d'un défi à relever », dit en substance le coach Azaiez après le premier rassemblement.

Dans la foulée, nous avons appris de la bouche du directeur sportif, Nabil Antar, que les Cabistes effectueront un stage à Aïn Draham à partir du 25 juillet et disputeront, sur place, un match amical le 2 août contre un adversaire à déterminer. Nous souhaitons beaucoup de courage au staff technique et aux joueurs pour leur dévouement en cette période de canicule.

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