Tunisie: Les transferts des citoyens à l'étranger dépassent 4,7 milliards de dinars

Les transferts effectués par les Tunisiens résidant à l'étranger ont atteint 4 745,2 millions de dinars au 10 juillet 2026, enregistrant une hausse de 230,1 millions de dinars par rapport à la même période de l'année dernière, où ils s'étaient établis à 4 515,1 millions de dinars.

Ces chiffres, issus d'une analyse des indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), confirment le rôle déterminant de la diaspora tunisienne dans le soutien des équilibres financiers extérieurs du pays.

Avec près de deux millions de Tunisiens établis à l'étranger, ces transferts constituent aujourd'hui une source majeure de devises pour l'économie nationale, contribuant notamment au renforcement des réserves en monnaies étrangères.

Un appui essentiel aux réserves en devises

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Les transferts de la diaspora, combinés aux recettes touristiques qui ont atteint 3 681,1 millions de dinars, représentent l'un des principaux moteurs d'alimentation des avoirs nets en devises de la Banque centrale.

Ces avoirs se sont élevés, au 17 juillet 2026, à 22 769,1 millions de dinars, permettant à la Tunisie d'assurer environ 90 jours de couverture des importations et de préserver une marge de sécurité financière.

Au-delà de leur contribution directe aux réserves en devises, les transferts des Tunisiens à l'étranger jouent également un rôle dans la stabilité du taux de change du dinar. Les entrées régulières de devises permettent de soutenir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché des changes et de limiter les pressions sur la monnaie nationale face aux principales devises internationales, notamment l'euro et le dollar.

Un impact économique et social majeur

L'importance de ces transferts dépasse le seul cadre financier. Ils contribuent également à réduire les tensions sur le compte courant et facilitent le règlement des engagements extérieurs de la Tunisie, notamment le service de la dette.

Ces ressources apportent aussi un soutien direct aux ménages bénéficiaires, en renforçant leur pouvoir d'achat et en stimulant la consommation intérieure, participant ainsi à la dynamique économique nationale.

Ces nouvelles données confirment que les transferts de la diaspora tunisienne ne représentent plus de simples flux financiers occasionnels, mais constituent un véritable levier de stabilité monétaire et économique.

Dans cette perspective, l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE) prévoit l'organisation de quatre rencontres régionales dédiées à l'investissement au profit des Tunisiens résidant à l'étranger, du 23 juillet au 6 août 2026.

Cette initiative vise à renforcer la contribution de la diaspora au développement économique du pays et à encourager les Tunisiens de l'étranger à investir et à créer des projets dans les différentes régions.

La première rencontre est prévue à Tataouine le 23 juillet, suivie d'une rencontre à Tunis le 29 juillet, puis à Bizerte le 4 août et enfin à Kairouan le 6 août 2026.