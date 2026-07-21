Tunisie: Sécurité - Les chargeurs bon marché, une menace silencieuse

A Bizerte, un incendie s'est déclaré dans une habitation et aurait pu coûter cher, tant en vies humaines qu'en dégâts matériels conséquents. La raison semble futile : un chargeur de téléphone portable resté branché toute la nuit et qui a pris feu. Combien avons-nous vu d'alertes à ce propos et non pas seulement sur le web, mais sur d'autres supports ?

La recommandation est toujours la même : n'utilisez jamais un téléphone portable branché au chargeur ou n'importe quel autre appareil électrique en position de charge.

On a tendance, pour faire vite ou considérant que cela ne prend que quelques minutes, de se raser en laissant le rasoir électrique branché. On dit que sur le prospectus il est écrit que « c'est possible » ? Eh bien non, tout comme n'importe quel appareil, tout pourrait être par exemple à la merci d'un fil qui s'est tordu et auquel on n'a pas prêté attention. Le court-circuit peut être la cause de bien des dégâts. Un visage brûlé, une électrocution ou d'autres accidents qu'il serait difficile de prévoir.

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Le sieur S. B, ingénieur et responsable de la sécurité au sein d'une multinationale, a accepté de nous éclairer à propos de ces accidents domestiques qui se déclarent, qui ont lieu de manière assez fréquente. Il y a ceux que l'on porte à l'attention du public et des autorités compétentes lorsque les dégâts humains ou matériels sont importants et il y a ceux que l'on étouffe, pensant que cela n'en vaudrait pas la peine.

Les accidents domestiques sont souvent des conséquences de la négligence, du laisser aller, ou tout simplement de l'inattention, de l'absence de maîtrise d'un outil qu'on utilise pour la première fois. Ils peuvent aussi provenir de la mauvaise qualité des outils ou du lieu d'implantation d'une prise de courant par exemple proche d'une source d'eau.

Les plus touchés sont en principe les enfants, tout d'abord, qu'on laisse sans surveillance, alors que tout est à leur portée. Les enfants sont curieux et ils ont tendance à imiter l'adulte. Une petite fille pourrait être tentée d'utiliser comme sa mère un hachoir électrique. Ce genre d'appareils d'ailleurs, il ne faut jamais les ranger en un seul endroit. Il faut toujours placer les lames dans un endroit autre que celui où on a déposé l'appareil.

Il y a aussi les séniors qui pensent qu'ils ont toujours la même prestance, souplesse et facilité de déplacement. A un certain âge, ce n'est plus le cas et le danger guette. On ne contrôle plus de la même manière une perceuse ou une meule à disque, cela se traduit par une chute et des conséquences graves lorsqu'on un appareil en main, ou tout simplement des répercussions directes souvent lourdes à assumer.

Pour le cas de Bizerte, il faudrait être sur place pour diagnostiquer les causes et remonter à la source de l'incident.

Mais on parle de chargeur. La première chose à savoir, c'est la qualité du chargeur. S'il est d'origine ou provient des marchés parallèles. Même ceux qui sont d'origine peuvent claquer s'ils sont en surchauffe ou si les fils sont endommagés. Cela pourrait déclencher un départ de feu, comme cela a été le cas. « Les chargeurs bon marché ou contrefaits ne disposent souvent pas d'une bonne isolation ce qui expose l'utilisateur à un risque de choc électrique ou de surintensité ».

Que pourrions-nous conseiller ?

« Tout d'abord, ce n'est pas dans nos moeurs, mais considérant qu'il n'y a plus rien de « manuel », tout est devenu électrique. Cela va du pétrissage d'une pâte à la grillade, en passant par les fritures, il y a des appareils électriques qui font tout. C'est un risque et l'assurance d'une maison commence à jouer un rôle qui ira en s'amplifiant. Les assureurs visitent les lieux, conseillent, recommandent des modifications pour respecter des normes qui reposent sur des critères prouvés, etc. C'est dans l'intérêt de l'assuré. C'est certes une dépense supplémentaire mais on y viendra.

Pour le commun des mortels, il faut toujours opter pour des chargeurs d'origine ou homologués pour son portable, sa tablette, son ordinateur, etc. tout en évitant la paresse de mettre en charge ses appareils sans les avoir sous les yeux. On ne peut pas se permettre de mettre en charge son téléphone avant de dormir pour le récupérer le lendemain. Nous avons vu les conséquences à Bizerte. On a tendance à travailler ou à parcourir le web au lit. Le transformateur sur le lit, canapé ou autres surfaces textiles qui empêchent la chaleur de s'évacuer. On peut être tenté de mettre en veille un ordinateur, mais le courant passe toujours. L'incendie guette.

Vérifier régulièrement les câbles que l'on a tendance à mal manipuler et cela pour éviter les courts-circuits.

Un gamin peut aussi toucher un fil effiloché et se faire électrocuter.

Sans compter les autres précautions pour éviter ces accidents domestiques, tels que déposer quelque chose de chaud à la portée d'un enfant, laisser un enfant seul dans le bain, mettre un médicament n'importe où ou mal le ranger, ce qui pourrait créer une confusion fatale, laisser des fils électriques qui pendouillent ou dégarnis, utiliser des appareils en mauvais états, etc. ».

Prudence est mère de sûreté, dit-on, une entreprise, une famille, c'est une responsabilité.