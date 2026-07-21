Tunisie: De nouveaux marchés pour l'huile d'olive tunisienne - La Chine, le Brésil et la Russie dans le viseur

Les exportations tunisiennes d'huile d'olive conditionnée ont enregistré une forte progression durant le premier semestre 2026, avec une hausse des quantités exportées de 57 % par rapport à la même période de 2025, pour atteindre environ 41 mille tonnes.

Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation significative des recettes d'exportation, qui ont progressé de 42 %, atteignant près de 666 millions de dinars, confirmant la dynamique positive que connaît le secteur de l'huile d'olive conditionnée.

Ces chiffres ont été présentés lors de la 36e réunion du Conseil tunisien de l'huile d'olive conditionnée, tenue lundi 20 juillet au siège du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, sous la présidence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat chargé de la gestion du ministère, Slah Zouari.

Une présence renforcée sur 62 marchés internationaux

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La réunion a permis d'examiner l'évolution de la campagne d'exportation et les perspectives de développement du secteur.

La Tunisie a renforcé sa présence internationale durant les six premiers mois de l'année, avec des exportations vers 62 destinations. De nouveaux marchés ont été ouverts, notamment en Jordanie, au Brésil, en Chine et en Russie, en plus des marchés traditionnels tels que le Canada, les États-Unis, les pays du Golfe, la France et la Belgique.

Le nombre d'entreprises exportatrices a également connu une progression, témoignant du dynamisme des opérateurs tunisiens et de leur capacité à améliorer leur positionnement sur le marché mondial.

Les membres du Conseil tunisien de l'huile d'olive conditionnée ont insisté sur l'importance d'une coopération renforcée entre les secteurs public et privé afin d'accroître la valorisation de l'huile d'olive tunisienne.

L'objectif est de définir des orientations quantitatives et qualitatives pour les prochaines campagnes, afin de consolider la place de la Tunisie parmi les principaux acteurs mondiaux du marché de l'huile d'olive conditionnée.

Dans ce cadre, le Conseil a approuvé les programmes publicitaires et promotionnels destinés aux entreprises pour l'année 2026, ainsi qu'un programme d'intérêt général prévu pour 2027.

Ces actions visent à renforcer l'image de l'huile d'olive tunisienne comme un produit de haute qualité, à développer sa notoriété sur les marchés internationaux et à diversifier les débouchés extérieurs.

Des campagnes ciblant directement les consommateurs

Parmi les nouvelles orientations adoptées figure l'intégration d'opérations promotionnelles de type « Business to Consumer » (B2C), destinées à toucher directement les consommateurs finaux à travers des campagnes publicitaires et des actions de marketing numérique.

Ces initiatives doivent permettre d'accompagner les évolutions des marchés internationaux, de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et de soutenir une croissance durable des exportations tunisiennes d'huile d'olive conditionnée.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont validé, à l'issue de la réunion, les résultats du concours national du meilleur huile d'olive conditionnée pour la saison 2025/2026, organisé par le Centre technique de l'industrie agroalimentaire.