Tunisie: STEG - Les coupures d'électricité programmées dans le Centre du pays

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La STEG a annoncé qu'elle pourrait avoir recours à des coupures périodiques d'électricité ce lundi 20 juillet 2026, dans le cadre des mesures visant à préserver la sécurité et la continuité du réseau électrique.

Ces interruptions, qui seront effectuées de manière intermittente entre 17h00 et minuit, pourraient concerner plusieurs zones relevant de la région du Centre, notamment Regueb, Bouhajla, Aïn Jeloula, Nasrallah, Menzel Mhiri, Ouled Achour, Essouahliyat, Sbiba, El Ala, ainsi que plusieurs localités du Sahel.

La liste comprend également Enfidha, Hergla, Bouficha, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, Akouda, le quartier universitaire, Kalaâ Sghira, Ksar Lemsa, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bembla, M'saken, Bouhjar, Zaouiet Sousse, Sahline, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Bennane, Bekalta, Cherban, Rejiche, Souassi, Karkar, Sidi Bou Ali, Kalaâ Kebira, Riadh, Khzama, Sahloul 3, Ouled Chamekh, la zone industrielle d'El Jem, Chetiouine et Touza.

La STEG précise que le rétablissement de l'alimentation électrique pourra intervenir sans préavis et appelle les citoyens concernés à prendre les précautions nécessaires.

Elle souligne également que cette liste n'est pas définitive et pourrait inclure d'autres zones en fonction de l'évolution de la situation.

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