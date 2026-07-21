Tunisie: Faouzi Benzarti proche de rejoindre l'Union libyenne après une offre de 700 000 dollars par an

20 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'entraîneur du Club Africain, Faouzi Benzarti, serait proche de quitter son poste pour prendre en charge l'Union libyenne, selon des informations rapportées lundi par plusieurs médias.

D'après une source proche du dossier citée, le club libyen aurait formulé une offre financière jugée très attractive au technicien tunisien, avec un salaire annuel estimé à 700 000 dollars.

La même source précise que Fouzi Benzarti devrait trancher définitivement sa décision dans la soirée de lundi concernant la proposition reçue de l'Union libyenne.

Le possible départ du technicien intervient alors que l'Union libyenne poursuit son renforcement en vue de la prochaine saison. Le club a notamment officialisé récemment le recrutement du défenseur Hamza Ben Abda, en provenance du Club Africain.

Faouzi Benzarti, figure emblématique du football tunisien, a dirigé plusieurs grands clubs en Tunisie et à l'étranger au cours de sa longue carrière, remportant plusieurs titres nationaux et continentaux.

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