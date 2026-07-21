Maroc: Coupe du monde 2030 de football - Le pays veut augmenter sa capacité hôtelière de 60000 lits

21 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Matthias Raynal

Sitôt la Coupe du monde 2026 masculine de football finie, et alors que la Coupe d'Afrique des nations féminine s'apprête à débuter au Maroc, le royaume chérifien est déjà dans les starting-blocks pour le Mondial 2030 qu'il coorganisera avec l'Espagne et le Portugal : le ministère marocain du Tourisme a annoncé vouloir augmenter significativement sa capacité hôtelière.

La prochaine Coupe du monde masculine de football, c'est dans quatre ans. Mais le compte à rebours est déjà lancé pour les pays organisateurs qui se préparent à accueillir le plus grand événement sportif de la planète avec les Jeux olympiques d'été.

Le Maroc prévoit ainsi d'augmenter sa capacité hôtelière de 60 000 lits, d'ici 2030. C'est ce qu'a déclaré la ministre marocaine du Tourisme. Un objectif ambitieux, car cette hausse représente tout simplement un cinquième de la capacité hôtelière actuelle.

Le Maroc vise 26 millions de visiteurs en 2030

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les autorités marocaines, il s'agit de tirer profit du nouvel engouement qu'a suscité le parcours de l'équipe nationale, parvenue jusqu'en quarts de finale du Mondial 2026, afin de renforcer le secteur touristique. Un secteur déjà de premier plan pour l'économie du royaume : il représente en effet environ 7% de son PIB et emploie des milliers de personnes.

En 2025, le Maroc a été le pays d'Afrique le plus visité, en accueillant près de 20 millions de touristes. La feuille de route du gouvernement vise 26 millions pour 2030, l'année de la Coupe du monde que le Maroc coorganisera avec l'Espagne et le Portugal. Mais, en réalité, cet objectif pourrait être atteint avec deux ans d'avance.

Faire mieux que l'Égypte sur les recettes par visiteur

Si le royaume est devenu la première destination du continent, il peut en revanche encore mieux faire, face à l'autre géant du tourisme africain : l'Égypte conserve par exemple l'avantage en matière de recettes par visiteur et domine largement le développement hôtelier continental. C'est le pays qui concentre actuellement le plus de projets. La perspective de la Coupe du monde devrait en tout cas permettre de stimuler la croissance du secteur, à condition que le prochain gouvernement choisisse de poursuivre l'effort. Les législatives au Maroc sont prévues en septembre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.