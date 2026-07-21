Afrique: Classement FIFA - Le Maroc toujours en tête du contient africain

Le dernier classement Fifa conforte le Maroc qui garde la première place du continent africain. Le Sénégal et l'Égypte complètent le podium.

Le Maroc, éliminé lors des quarts de finale par la France au dernier Mondial, garde la tête du classement Fifa pour la zone Afrique, et ce depuis depuis trois ans et demi. Au passage, le Royaume chérifien grimpe d'une place et se hisse au sixième rang mondial. Les Lions de l'Atlas creusent ainsi l'écart au sommet de la hiérarchie continentale.

Le Nigérians au pied du podium

Derrière, le Sénégal conserve sa seconde place mais recule de trois rangs au niveau mondial suite à son élimination dès les seizièmes de finale. À la Coupe du monde 2026, le Sénégal n' a gagné qu'une seule rencontre en quatre sorties. L'Égypte, éliminée par l'Argentine en huitièmes de finale à Atlanta, complète ce podium. Absents du dernier Mondial, les Nigérians sont au pied de ce podium.

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L'Algérie régresse à la cinquième place du continent. Les Fennecs payent une Mondial décevant avec une élimination contre la Suisse (2-0) en seizièmes de finale. Les Verts sont talonnés par la Côte d'Ivoire qui grappille deux places à l'échelle planétaire.

La Tunisie qui a vécu un Mondial catastrophique avec trois défaites en phase de poules est éjectée du top 10 pour prendre la 11e place du continent. Sur les 10 équipes africaines en lice, les Aigles de Carthages sont les seuls à avoir été éliminés à la fin de la phase de groupes. La Tunisie chute et recule jusqu'au 57e rang mondial après avoir perdu douze positions. La République démocratique du Congo occupe la 7e place africaine et la 41e mondiale. Les Léopards gagnent 2 places, une progression liée à leur parcours en Coupe du Monde, 52 ans après leur dernière participation.

Championne du monde après sa victoire 1-0 contre l'Argentine, l'Espagne récupère la première place du classement Fifa au niveau mondial. La Roja devance l'Albiceleste, vice-championne du monde, tandis que la France, l'Angleterre et le Brésil complètent le top 5 mondial.

Le classement des 10 premières nations africaines :

1. (6e mondial)- Maroc (0)

2. (18e) - Sénégal (-2)

3. (24e) - Égypte (+5)

4. (26e) - Nigeria (-2)

5. (29e) - Algérie (+2)

6. (31e) - Côte d'Ivoire (-1)

7. (41e) - RD Congo (+2)

8. (43e) - Cameroun (+2)

9. (53e) - Mali (0)

10. (54e) - Afrique du Sud (+6)