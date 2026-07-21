Cote d'Ivoire: Santé mentale - Un camp réunit plusieurs adolescents pour renforcer leur bien-être

De nombreux jeunes sont confrontés à des blessures émotionnelles liées aux ruptures affectives, au rejet, à l'abandon, aux conflits familiaux...

Pour y faire face, U-Report Anyama soutenu par l'Unicef, en collaboration avec ShVoices, une association oeuvrant pour la promotion de la santé mentale, a initié un camp dénommé « Éclat Intérieur ».

Cette rencontre s'est tenue du 17 au 19 juillet 2026 à Yapokoi, dans la sous-préfecture d'Anyama. Elle a réuni de nombreux jeunes âgés de 14 ans et plus, issus de plusieurs communautés de ladite sous-préfecture.

Selon un rapport de l'Unicef Côte d'Ivoire, le Camp « Éclat Intérieur » est un espace d'écoute, d'apprentissage et de transformation personnelle.

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A ce rendez-vous, les adolescents et les jeunes prennent le temps de mieux se connaître, de développer leurs compétences émotionnelles et de renforcer leur bien-être dans un environnement sécurisant.

De ce fait, pendant les trois jours, ceux-ci ont participé à diverses activités : Mur des émotions, cercles de parole ; ateliers d'art-thérapie ; jeux psycho-éducatifs... Au cours de la météo émotionnelle, par exemple, les participants ont pu identifier leur état émotionnel du moment, en utilisant une représentation symbolique de la météo.

Concernant le mur des émotions, les jeunes expriment anonymement leurs ressentis à travers des mots, des dessins ou des messages. Quant aux ateliers d'art-thérapie, ils apprennent à comprendre l'écriture thérapeutique, le dessin d'expression, la sculpture avec de la pâte à modeler.

Les jeux psycho- éducatif sont des jeux et défis collaboratifs qui les aident à développer la confiance, la communication, le leadership, la coopération et l'esprit d'équipe.

Le Représentant résident de l'Unicef, Jean François Basse, a effectué une visite sur le site du Camp à Yapokoi, le samedi 18 juillet 2026. Il s'est félicité de la parfaite synergie d'action établie entre cette initiative appuyée par son institution et le Programme national de santé mentale (Pnsm) de Côte d'Ivoire.

« Cette collaboration stratégique témoigne de notre volonté commune de briser les tabous environnant le bien-être psychologique et d'apporter des solutions concrètes aux fragilités émotionnelles de la jeunesse », a déclaré Jean-François Basse.

Selon le Représentant résident, l'Unicef conjugue ses efforts pour offrir un espace sécurisé de guérison, d'écoute et de reconstruction à la jeunesse, avec l'expertise de professionnels de la santé, notamment de la santé mentale. Histoire de développer leur plein potentiel afin qu'ils bâtissent un avenir résilient et prometteur.