Togo: La FAO renforce son appui aux jeunes entrepreneurs

21 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Comment transformer les innovations agricoles en moteurs de croissance ? C'est le défi que veut relever la FAO en faisant de la propriété intellectuelle un levier de compétitivité pour les entreprises agricoles, en particulier celles portées par les jeunes.

Cette action s'inscrit dans le Projet d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes (PAPEAJ), qui accompagne déjà les micros et petites entreprises agricoles via des formations techniques, l'élaboration de plans d'affaires et un meilleur accès au financement.

Nouvelle étape : des sessions de mise à niveau seront organisées prochainement à Lomé et à Kara pour familiariser les entrepreneurs au « secret des affaires », ses mécanismes de protection et son intérêt économique.

Pour la FAO, cet accompagnement répond aux défis structurels d'un secteur qui reste le principal moteur de l'économie togolaise, employant près des deux tiers de la population active. Malgré son potentiel en matière de création d'emplois et de réduction de la pauvreté, l'agriculture peine encore à exprimer pleinement sa contribution au développement.

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