Togo: Décès mystérieux

Après la découverte du corps sans vie d'Abdoul Assad, un jeune de 20 ans, à Agoè-Adjouba, dans la banlieue nord de Lomé, la police rappelle un principe fondamental : nul ne peut se faire justice soi-même.

Selon les premiers éléments communiqués lundi, la victime aurait été appréhendée par des particuliers à la suite d'un soupçon de vol de volaille, avant d'être retrouvée morte à environ 100 mètres du lieu où elle aurait été conduite.

« Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte sous l'autorité du procureur de la République. Les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes du décès et d'identifier toutes les personnes susceptibles d'être impliquées », indique Afodore Ablavi Koudadjé, commissaire divisionnaire d'Agoè-Nyivé.

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Selon les témoignages recueillis, la victime serait passée par un garage où elle aurait été conduite par plusieurs personnes avant d'être relâchée. « Le principal auteur cité par plusieurs témoins fait actuellement l'objet d'une recherche active. Les constatations réalisées par la police technique et scientifique et les services de santé n'ont révélé, à ce stade, aucune trace apparente de violence sur le corps. Toutefois, un liquide verdâtre observé autour de la bouche de la victime a conduit à des examens médico-légaux complémentaires », poursuit-elle.

La police appelle la population au calme et à éviter toute spéculation en attendant les conclusions de l'enquête. « Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit être remise aux forces de sécurité ou à l'autorité judiciaire. Nul ne peut se faire justice soi-même », rappelle-t-elle.

Ce drame relance un problème récurrent. Les phénomènes de justice populaire, souvent déclenchés par des soupçons de vol ou d'autres infractions, surviennent régulièrement dans les quartiers et localités du pays, malgré les appels réitérés des autorités à laisser la justice suivre son cours.