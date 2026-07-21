Togo: Trajectoire de désinflation confirmée

21 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

En juin, l'Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) affiche une hausse de 0,1 % sur un mois. L'inflation reste maîtrisée, dans la continuité d'une trajectoire globalement modérée observée depuis le début de l'année, rappelle Le Médium.

Cette évolution mensuelle s'inscrit dans un contexte de désinflation entamé en 2025, après un pic à 2,9 % enregistré en janvier de cette année-là.

Les données publiées mois après mois par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) montrent depuis un ralentissement continu des prix, le Togo se maintenant dans les critères de convergence fixés par l'UEMOA.

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