Togo: Le coton togolais entre embellie et défiance

Six ans après son arrivée dans le coton togolais via sa filiale Olam Agri, le groupe singapourien n'a pas réussi à remettre durablement sur pied la filière. Et ce, malgré un rendement historique proche d'une tonne à l'hectare lors de la dernière campagne, indique mardi le magazine Jeune Afrique.

Les indicateurs sont pourtant au vert. Pour la campagne 2025-2026, la production d'or blanc affiche un rendement moyen inédit d'environ 1 tonne à l'hectare, contre 830 à 840 kg à l'hectare en moyenne depuis 2009. Le volume global de la récolte atteint 78 000 tonnes, en hausse de 30 % par rapport aux 60 000 tonnes de l'exercice précédent.

Un résultat salué par la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT), qui y voit un tournant après cinq années de turbulences depuis l'entrée d'Olam Agri au capital de la société, en décembre 2020. Entre 2020 et 2025, la production nationale n'était en effet jamais parvenue à dépasser le seuil des 70 000 tonnes, loin des performances passées qui avaient fait la réputation de la filière.

Mais derrière ces chiffres encourageants, la situation reste tendue.

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De nombreux producteurs affirment ne pas avoir été intégralement payés pour leur récolte, malgré les bonnes performances de la campagne. Une situation qui alimente la grogne chez les cotonculteurs, dont certains réclament désormais le départ du groupe singapourien.

À cela s'ajoutent des défis logistiques persistants : un parc de camions vieillissant, des capacités de collecte insuffisantes face au volume récolté, et une dépendance aux aléas climatiques qui continue de peser sur la filière.