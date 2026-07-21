Ethiopie: Les participants entament leurs délibérations sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence nationale de dialogue - ENDC

Addis Ababa — La Conférence nationale de dialogue éthiopienne est entrée dans sa phase de délibérations principale, les participants ayant entamé des discussions de fond sur les huit points de l'ordre du jour national identifiés par la Commission éthiopienne de dialogue national (ENDC).

Cette conférence historique, qui s'est ouverte le 15 juillet à Addis-Abeba, a réuni plus de 4 000 participants venus de toute l'Éthiopie et de la diaspora, dans le but de remédier aux divisions politiques, ethniques et historiques de longue date et de forger un consensus national plus large.

Lors d'un point presse, l'ambassadeur Mahmoud Drir, membre de l'ENDC, a déclaré que la conférence était entrée dans la phase centrale du processus de dialogue national, les délégués ayant entamé des discussions de fond sur les questions attribuées à leurs groupes respectifs.

« Les participants ont officiellement entamé aujourd'hui des discussions ciblées sur les points de l'ordre du jour qui leur ont été attribués, marquant ainsi la phase centrale de l'ensemble du processus de dialogue national », a déclaré l'ambassadeur Mahmoud.

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Selon le commissaire, les délégués ont été répartis en groupes distincts afin de faciliter des discussions structurées sur les huit points de l'ordre du jour national identifiés par la Commission.

Il a souligné que ces délibérations constituaient une étape importante de la conférence, créant une plateforme permettant aux participants issus d'horizons divers d'échanger leurs points de vue, de présenter leurs perspectives et d'engager un dialogue constructif.

La Commission a déployé des animateurs expérimentés pour guider les discussions et veiller à leur bon déroulement, a-t-il ajouté.

Cette conférence historique sur le dialogue national s'est officiellement ouverte le 15 juillet 2026.

Depuis l'ouverture de la conférence, les participants ont été répartis en huit groupes de travail principaux, composés chacun de 500 délégués.

« Chaque groupe a été chargé de délibérer sur l'un des huit points de l'ordre du jour national officiellement adoptés par la Commission », a déclaré le commissaire.

Avant d'entamer les discussions de fond, les participants ont assisté à des séances d'orientation et à des réunions d'information destinées à les familiariser avec les procédures, le cadre opérationnel et les méthodes de travail du dialogue.

Alors que la conférence entrait aujourd'hui dans sa phase suivante, les huit groupes principaux ont été subdivisés en 80 sous-groupes spécialisés, composés chacun de 50 participants, afin de mener des discussions approfondies sur leurs points respectifs de l'ordre du jour.

L'ambassadeur Mahmoud a expliqué que cette organisation visait à favoriser une large participation et un engagement constructif, tout en garantissant que des points de vue divers soient entendus.

Il a souligné que les discussions en sous-groupes constituent la pierre angulaire du dialogue national, car elles offrent aux participants l'occasion d'exprimer ouvertement leurs points de vue, de favoriser la compréhension mutuelle et d'encourager un engagement constructif.

Pour soutenir ce processus, la Commission a mobilisé 160 animateurs, sélectionnés pour leur expérience professionnelle et leur expertise académique, afin de modérer les discussions.

En outre, 256 rapporteurs ont été désignés pour consigner le déroulement des débats et veiller à ce que les délibérations soient fidèlement consignées.