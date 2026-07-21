Ethiopie: La production industrielle chinoise en hausse de 5,4 % au premier semestre, grâce à l'accélération de l'innovation

Addis Ababa — Le secteur industriel chinois a maintenu une croissance stable et est resté un moteur clé de l'économie au cours du premier semestre 2026, ont déclaré lundi des responsables du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information lors d'une conférence de presse.

Selon un reportage de CGTN, la valeur ajoutée des grandes entreprises industrielles a augmenté de 5,4 % en glissement annuel, 32 des 41 principaux secteurs industriels du pays ayant enregistré une croissance, a déclaré Wang Weiming, ingénieur en chef du ministère.

Il a souligné que la rentabilité des entreprises s'était améliorée, tandis que la forte demande mondiale de produits liés à l'intelligence artificielle et au développement durable avait contribué à stimuler les exportations de circuits intégrés, de composants électroniques et d'éoliennes.

Selon M. Wang, la croissance a également été soutenue par les grandes provinces industrielles et les secteurs manufacturiers de pointe, notamment l'électronique, l'automobile et les machines électriques. Il a ajouté que la Chine continuait à moderniser son secteur manufacturier en encourageant les usines intelligentes, les pôles de fabrication de pointe et une production plus respectueuse de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Wang a également souligné les performances du secteur de la fabrication d'équipements, où la production à valeur ajoutée a augmenté de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Les exportations d'équipements ont augmenté de 18,2 %, portées par la demande étrangère croissante pour des produits tels que les équipements liés aux énergies nouvelles, les automobiles et les navires.

Le secteur chinois de l'information et des communications a également affiché une croissance solide, a déclaré Xie Cun, directeur général du département du développement de l'information et des communications du ministère.

À la fin du mois de juin, la Chine avait construit plus de 5,1 millions de stations de base 5G, tandis que la capacité de calcul intelligent a bondi de 177 % par rapport à l'année précédente.

Plus de 26 000 projets « 5G + Internet industriel » sont actuellement en cours de réalisation, accélérant ainsi la transformation numérique de l'économie réelle.

À l'avenir, la Chine continuera à développer de nouveaux moteurs de croissance, à renforcer la résilience de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement, et à promouvoir un développement industriel de haute qualité, ont souligné les responsables.