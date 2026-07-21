Afrique de l'Est: Une Paraguayenne ouvre la piste d'un possible réseau de prostitution entre Maurice et l'Afrique du Sud

Une jeune femme originaire du Paraguay, âgée de 25 ans, a été empêchée d'embarquer à l'aéroport de Maurice pour un vol retour vers l'Afrique du Sud. Son profil de voyage a éveillé les soupçons des officiers de la Customs Anti-Narcotics Section, qui ont aussitôt alerté la police de l'aéroport. Les autorités craignent qu'elle n'ait été impliquée dans un réseau organisant l'exploitation sexuelle de jeunes étrangères entre les deux pays.

D'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la jeune femme serait arrivée à Maurice sur instruction d'un homme basé en Afrique du Sud, dans le but de se prostituer. Son séjour aurait ainsi été organisé dès le départ à cette fin, avant qu'elle ne tente de repartir vers l'Afrique du Sud, probablement pour y poursuivre ces activités sous la coupe du même individu.

Il ressort des vérifications que son billet d'avion n'aurait pas été payé par elle-même, mais par une tierce personne, ce qui accrédite l'idée qu'elle agissait sous les ordres de ce contact sud-africain. Entendue par les enquêteurs, elle aurait reconnu être venue à Maurice dans ce but précis, sans que l'on sache encore avec certitude dans quelle mesure elle a été contrainte ou si elle avait librement accepté cet arrangement.

L'examen de son téléphone portable aurait permis aux enquêteurs de retrouver des échanges et des contacts jugés compromettants, renforçant l'hypothèse d'un recrutement organisé à des fins de prostitution. Une carte SIM supplémentaire, ainsi qu'une somme d'environ Rs 5 280, auraient également été saisies en sa possession, autant d'éléments qui alimentent le dossier.

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L'enquête a été confiée à la Brigade anti-drogue et à la police de l'aéroport, avec pour objectif de remonter jusqu'à l'homme qui semble avoir orchestré ce séjour à Maurice depuis l'Afrique du Sud. Les autorités veulent notamment savoir s'il s'agit d'un cas isolé ou si d'autres jeunes femmes, originaires d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, auraient pu être approchées de la même manière. Des complices pourraient être identifiés dans les prochains jours, tant à Maurice qu'en Afrique du Sud.