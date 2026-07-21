Ile Maurice: Louis Fernando Romuald perd la vie dans un violent accident de moto

21 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un dramatique accident de la route a coûté la vie à Louis Fernando Romuald, âgé de 27 ans et domicilié à Quinze-Cantons, Vacoas, dimanche matin à Résidence La Cure. Les circonstances exactes de cette sortie de route font actuellement l'objet d'une enquête policière.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame s'est produit vers 8 heures à la rue Robert Scott. Un témoin, âgé de 50 ans, a déclaré qu'il marchait dans cette rue lorsqu'il a aperçu une motocyclette circulant en direction de la gare d'autobus de La Cure. Le conducteur, qui ne portait pas de casque, aurait perdu le contrôle de son deux-roues avant de percuter violemment un poteau électrique.

Sous la violence de l'impact, Louis Fernando Romuald a été projeté au sol et s'est évanoui. Des membres du public lui sont immédiatement venus en aide avant de le transporter d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. À son arrivée, le médecin de service n'a toutefois pu que constater son décès.

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Au cours de l'enquête, des policiers de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord ont retrouvé la motocyclette sur un terrain en friche à Ti-Rodrigues, Résidence La Cure. Le Dr Chamane, médecin légiste, a pratiqué l'autopsie le jour-même et a conclu à un décès dû à une hémorragie sousarachnoïdienne, une grave hémorragie cérébrale provoquée par un important traumatisme crânien.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Les images des caméras de surveillance Safe City de la région sont analysées à cet effet.

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